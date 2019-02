Kim Jong-un dropper flyet og tager på lang togtur til topmøde i Vietnam

Forud for det kommende topmøde med Trump viser den nordkoreanske leder endnu engang, at han foretrækker sit grønne specialtog frem for at flyve.

Først var det kun spekulationer, men nu er det vist.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er på vej til topmøde i Vietnam i sit specialbyggede grønne tog, der både rummer soveværelse, kontor og flere saloner.

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA har offentliggjort billeder af en vinkende Kim Jong-un, da han angiveligt lørdag eftermiddag steg om bord på sit tog på banegården i centrum af den nordkoreanske hovedstad Pyongyang.

Den over 4.500 kilometer lange tur til Vietnam vil gå gennem Kina og skønnes at tage et mindst et par dage. Det nordkoreanske styre behandler altid Kim Jong-uns rejseplaner som en dyb statshemmelighed, men tilsyneladende vil han ankomme til Hanoi en eller to dage før, at topmødet mellem ham og den amerikanske præsident, Donald Trump, begynder på onsdag.

Det harmonerer også med, at det vietnameniske udenrigsministerium i weekenden oplyste, at Kim Jong-un vil foretage et officielt besøg i Vietnam »i de kommende dage« - uden dog at angive nogen eksakte datoer.

Frygter for sin sikkerhed

Kim Jong-un plejer at benytte sit specialbyggede tog, når han begiver sig ud på sine sjældne udlandsrejser. Det samme gjorde hans far - den tidligere nordkoreanske leder Kim Jong-il - der angiveligt led af flyskræk.

Det er uvist, om denne fobi er gået i arv til Kim Jong-un, men iagttagere tager først og fremmest hans særlige rejsevaner som udtryk for, at han er nervøs for sin egen sikkerhed og derfor finder det mere trygt at køre i tog end at flyve.

Da han i juni sidste år første gang mødtes med Donald Trump til topmøde i Singapore, var han dog nødt til at flyve på grund af den lange afstand. Det foregik i en jumbojet udlånt af det nationale kinesiske luftfartsselskab Air China, hvor piloterne fløj en kæmpe omvej hen over det kinesiske fastland - formentlig for at undgå at komme ud til kanten af det kinesiske luftrum, hvor de kinesiske myndigheder ville have haft sværere ved at kontrollere den øvrige lufttrafik rundt om Kim Jong-uns fly.

Måske stop undervejs

I Vietnam skal Kim Jong-un og Donald Trump endnu engang tale om en afskaffelse af Nordkoreas atomvåben til gengæld for en ophævelse af sanktionerne mod styret i Pyongyang.

Kim Jong-uns togtur til Vietnam kan også være begrundet af, at han eventuelt vil stoppe undervejs for at besøge fabrikker i Vietnam, som skal give ham et indblik i den vietnamesiske vækstøkonomi.

Kim Jong-un er stærkt opsat på at lave økonomiske reformer i sit eget land, og her kan Vietnam tjene som inspiration. Særligt hvis det lykkes ham at få Trump til at opgive nogle af sanktionerne.

Med sig i sit tog har Kim Jong-un ifølge det statslige koreanske nyhedsbureau også sine nærmeste topfolk - heriblandt hans hovedforhandler med USA, Kim Yong Chol, samt hans søster, Kim Yo Jong, som de seneste år har fået en stadig mere fremtrædende og synlig stilling i den nordkoreanske ledelse.