May vil vente med afgørende afstemning om EU-skilsmisse

En afgørende afstemning i Underhuset om briternes afsked med EU bliver ikke afholdt i den kommende uge. Det slår Theresa May fast - til frustration for Labour.

Den britiske regeringschef lover dog, at det bliver senest 12. marts, når der blot er 17 dage til den formelle skilsmissedag - hvis den altså holder.

»Mit forhandlerhold er tilbage i Bruxelles i den kommende uge. På den baggrund vil vi ikke holde en afstemning i parlamentet i den uge. Men vi vil sikre, at det sker senest 12. marts«, siger May.

May deltager søndag i et topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga i Sharm el-Sheikh.

Inden det historiske topmøde holdt hun et kort møde med EU-præsident Donald Tusk i den egyptiske badeby.

Målet er at sikre sig ændringer eller tilføjelser til skilsmisseaftalen, så den kan få det britiske parlaments accept.

Underhuset har tidligere afvist Mays aftale, og EU-landene har stået fast på, at de ikke vil genåbne selve aftalen.

Det 'ser ikke godt ud', mener statsminister Lars Løkke Rasmussen, som 'er bekymret'.

»Det er svært rigtig at få øje på, hvordan briterne selv ser denne sag løst. Set fra et dansk perspektiv kunne man ønske sig et nationalt kompromis, men det synes ikke at være den vej, det går«, siger Løkke.

Sidste chance

Midten af marts er sidste udkald, hvis parterne skal nå at lande en aftale, inden for rammerne af den formelle tidsplan, hvor briterne forlader EU, to år efter at de indledte processen. Det er 29. marts.

Men parterne kan beslutte at udskyde fristen. Det har May hidtil afvist, og det kan ifølge diplomater hænge sammen med, at hun har brug for tidspresset for at komme i mål.

Labours talsperson for brexit, Keir Starmer, beskylder søndag aften netop May for helt bevidst at lade tiden løbe ud, så medlemmerne af Underhuset føler sig presset til at støtte hendes aftale for at undgå en papirløs afsked.

Hverken Storbritannien eller EU har interesse i en skilsmisse uden aftale, og Donald Tusk har presset på for en forlængelse. Det samme nævnte Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, da han søndag ankom til Egypten.

ritzau