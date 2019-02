Trump dropper trussel i handelsforhandlinger med Kina

Trump vil ikke længere hæve straftolden 1. marts på kinesiske varer fra 10 til 25 procent. Dermed forsøger han at sætte handelskrigen mellem verdens to største økonomier ned i et lavere gear - i hvert fald midlertidigt.

Handelsforhandlingerne med Kina går ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, så godt, at han nu udskyder sin egen tidsfrist over for kineserne på foreløbig ubestemt tid.

Trump havde hidtil truet med 1. marts at øge straftolden på kinesiske varer til en værdi af 1.267 milliarder kroner fra 10 til 25 procent, hvis ikke Beijing inden da havde bøjet sig for de amerikanske krav om at skabe et mere lige og jævnbyrdigt handelsforhold mellem de to lande.

Men i to tweets natten til mandag dansk tid skriver Donald Trump, »at jeg er glad for at meddele, at USA har gjort betydelige fremskridt i vores handelsforhandlinger med Kina«.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

Meldingen vil reducere nervøsiteten på aktiemarkeder verden over, selv om udskydelsen af tidsfristen ikke betyder, at handelskrigen mellem klodens to største økonomier nu er ovre.

Mandag morgen steg aktierne på de asiatiske markeder, og det samme ventes at ske, når markederne i resten af verden åbner.

Stadig knaster

Trump nævner selv, at der er sket fremskridt i forhandlingerne i forhold til flere af de amerikanske hovedkrav - heriblandt at Kina skal købe flere landbrugsvarer i USA, og at amerikanske virksomheder ikke længere skal tvinges til at videregive følsom teknologisk viden for at få adgang til det kinesiske marked.

Men avisen Wall Street Journal skriver mandag morgen, at Beijing hidtil ikke har givet sig på områder, som kan føre til, at den kinesiske partiledelse mister sit faste greb om den kinesiske samfundsøkonomi. Det gælder i særlig grad spørgsmålene om statsstøtte til private kinesiske virksomheder og driften af de mange statsejede kinesiske fabrikker, som USA mener er med til at fordreje konkurrencen.

Topmøde med Kim Jong-un

Donald Trump har imidlertid de seneste uger vist sig ivrig efter at signalere et positivt udfald af handelsforhandlingerne, hvilket også kan hænge sammen med, at han på onsdag mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Hanoi.

Trump har tidligere beskyldt Kina for at bruge sin indflydelse på Nordkorea til at lægge landet i en spændetrøje i atomforhandlingerne med USA, og Trump kan have vurderet, at en i hvert fald midlertidig fred på handelsfronten med Kina kan øge hans muligheder for at presse flere indrømmelser ud af Kim Jong-un.

I sine tweets natten til mandag anlægger Trump desuden en forsonende tone i forhold til de knaster, som stadig eksisterer i handelsforhandlingerne med Kina. Han skriver, at Kina og USA er ved at planlægge et topmøde mellem ham selv og den kinesiske præsident, Xi Jinping, på Trumps ferieresort Mar-a-Lago i Florida - »forudsat at begge parter gør yderligere fremskridt«.

Kina presset

Kina har foreløbig ikke kommenteret Trumps opgivelse af den amerikanske tidsfrist. Men de nye planer om et møde mellem Trump og Xi Jinping i Florida antyder, at også Kina har været ivrig efter at nå en forståelse med USA.

Beijing havde tidligere forsøgt at arrangere et topmøde mellem Trump og Xi Jinping i Kina, som skulle have været afholdt umiddelbart efter Trumps topmøde med Kim Jong-un i Vietnam. De planer stødte på amerikank modstand.

Nu accepterer den kinesiske præsident, Xi Jinping, angiveligt i stedet at rejse til USA for at møde Trump. Det kan ses som et udtryk for, at han er presset, fordi handelskrigen med USA for alvor er begyndt at gøre ondt på den kinesiske økonomi.