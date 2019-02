Trump udskyder tidsfrist i handelsforhandlinger med Kina på ubestemt tid

Trump truer ikke længere med at hæve straftolden 1. marts på kinesiske varer fra 10 til 25 procent. Dermed lægger han op til at sætte handelskrigen mellem verdens to største økonomi ned i et lavere gear.

Handelsforhandlingerne med Kina går ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, så godt, at han nu udskyder sin egen tidsfrist over for kineserne på foreløbig ubestemt tid.

Trump havde hidtil truet med 1. marts at øge straftolden på kinesiske varer til en værdi af 1.267 milliarder kroner fra 10 til 25 procent, hvis ikke Beijing inden da havde bøjet sig for de amerikanske krav i forhandlingerne.

Men i to tweets natten til mandag dansk tid skriver Donald Trump, »at jeg er glad for at meddele, at USA har gjort betydelige fremskridt i vores handelsforhandlinger med Kina«.

Meldingen ventes at reducere nervøsiteten på aktiemarkeder verden over, selv om udskydelsen af tidsfristen ikke betyder, at handelskrigen mellem verdens to største økonomier nu er ovre.

Trump nævner selv, at der er sket fremskridt i forhandlingerne i forhold til flere af de amerikanske hovedkrav - heriblandt at Kina skal købe flere landbrugsvarer i USA, og at amerikanske virksomheder ikke længere skal tvinges til at videregive følsom teknologisk viden for at få adgang til det kinesiske marked.

Men avisen Wall Street Journal skriver mandag morgen, at Beijing hidtil ikke har givet sig på områder, som kan føre til, at den kinesiske partiledelse mister noget af sit greb om den kinesiske samfundsøkonomi. Det gælder i særlig grad spørgsmålene om statsstøtte til kinesiske virsomheder og driften af de mange statsejede fabrikker, som USA mener er med til at fordreje konkurrencen.

Donald Trump har imidlertid de seneste uger vist sig ivrig efter at signalere et positivt resultat af handelsforhandlingerne, hvilket også kan hænge sammen med, at Donald Trump på onsdag mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Hanoi.

Trump har tidligere beskyldt Kina for at bruge sin indflydelse på Nordkorea til at lægge landet i en spændetrøje i atomforhandlingerne med USA, og Trump kan have vurderet, at en fred på handelsfronten med Kina kan øge hans muligheder for at presse flere indrømmelser ud af Kim Jong-un.

I sine tweets natten til mandag anlægger Trump samtidig en forsonende tone i forhold til de knaster, som stadig eksisterer i handelsforhandlingerne med Kina. Han skriver, at Kina og USA er ved at planlægge et topmøde mellem ham selv og den kinesiske præsident, Xi Jinping, på Trumps ferieresort Mar-a-Lago i Florida »forudsat at begge parter gør yderligere fremskridt«.

Det kan læses som en kinesisk indrømmelse til USA, idet Beijing tidligere havde forsøgt at arrangere et topmøde mellem Trump og Xi Jinping i Kina, som skulle have været afholdt umiddelbart efter Trumps topmøde med Kim Jong-un i Vietnam.

Nu accepterer den kinesiske præsident, Xi Jinping, angiveligt i stedet at rejse til USA for at møde Trump, hvilket kan hænge sammen med, at han er presset, fordi handelskrigen med USA for alvor er begyndt at gøre ondt på den kinesiske økonomi.