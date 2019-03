Den afrikanske østat Kap Verde får næsten en fjerdedel af sin strøm fra vinden. Det er kun overgået af Danmark, og østaten har det mest ambitiøse grønne mål af alle udviklingslande. Et mål der er realistisk, ifølge eksperter.

FOR ABONNENTER

Det blæser. Meget. Ikke koldt som i Danmark, men tørt og varmt – og med en heftighed, så man er nødt til at knibe øjnene sammen. Også for ikke at få sand i øjnene ved de ekstra kraftige vindstød.