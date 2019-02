Labour støtter ny britisk folkeafstemning om Brexit

Mandag aften kan blive skelsættende for de videre forhandlinger af Brexit. Bedst som man troede, at forhandlingerne nærmede sig den afsluttende fase, puster Jeremy Corbyn, leder af Labour pariet, ny liv i debatten. Han ønsker sammen med Labour partiet, at Brexit skal sendes til folkeafstemning igen.

Dette vil Corbyn mandag aften meddele. Det oplyser Labour.

Parlamentet i London ventes onsdag at debattere og stemme om det næste skridt i forhold til den britiske udtræden af EU.

Her ventes lovgivere at fremlægge flere forslag, herunder at en udtrædelsesaftale skal sendes til folkeafstemning.

»Vi er fast besluttede på også at fremlægge et forslag til fordel for en folkeafstemning, der skal forhindre, at en ødelæggende Tory-brexit påføres landet«, vil Corbyn fortælle Labours medlemmer af parlamentet.

Tory er betegnelsen for Det Konservative Parti. Det fremgår af uddrag af den tale, som Corbyn vil holde.

For godt tre år siden viste folkeafstemningen et snævert flertal for at træde ud af EU, og siden da har forhandlingerne spidset til jo nærmere vi er kommet datoen for den formelle exit 30. marts 2019.

Men nu har Labour partiet fået nok:

»Premierministeren trækker hensynsløst tiden ud i et forsøg på at tvinge os til at vælge mellem den forkludrede aftale eller den forfærdelige ikke-aftale. Det kan vi ikke acceptere«, skriver Labour partiet.

Samtidig med at støtte opfordringen om en folkeafstemning, vil Labour partiet også bakke op om Cooper-Letwin forslaget, der ønsker at udelukke, at Storbritanninen ender med ikke at få en reel Brexit-aftale og at man modsat heller ikke får en »ødelæggende Tory-Brexit aftale baseret på Theresa Mays forslag.« Sådan skriver Labour Partier i et uddrag fra den tale, Jeremy Corbyn vil holde mandag aften.

Udover at tilkendegive sin støtte til en folkeafstemning, udsender Labour partiet også fem krav. Krav, der skal indløses, hvis Labour partiet skal støtte en Brexit-aftale.





Opdateres

Ritzau