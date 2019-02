Cubas nye socialistiske forfatning giver ret til fast ejendom Et klart flertal i Cuba har stemt ja til en ny forfatning. Godt 86 procent stemte for at indføre ændringerne.

Cubanerne har med et overvældende flertal godkendt en ny forfatning i landet. Det oplyser landets valgkommission mandag efter en folkeafstemning søndag. Den nye forfatning giver fortsat Cubas Kommunistiske Parti monopol, ligesom den fastslår, at socialismen er landets fundament. Omvendt anerkendes retten til privat ejendom for første gang. Formanden for valgkommissionen, Alina Balseiro Gutierrez, siger på et pressemøde i hovedstaden Havana, at de foreløbige resultater viser, at 84,4 procent af de 8,7 millioner stemmeberettigede vælgere deltog i folkeafstemningen søndag. Af disse stemte 86,9 procent ja til de nye ændringer i forfatningen, mens 9 procent stemte imod. 4,5 procent af stemmerne var blanke eller blev regnet som ugyldige. Den cubanske regering, som kontrollerer landets medier, har ført en massiv kampagne, for at folk skal stemme ja til den nye forfatning. I 1976 blev Cubas nuværende forfatning stemt igennem med 97,7 procent af stemmerne. ritzau