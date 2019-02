Cubas nye socialistiske forfatning giver ret til fast ejendom Et klart flertal i Cuba har stemt ja til en ny forfatning. Godt 86 procent stemte for at indføre ændringerne.

Cubanerne har med et overvældende flertal godkendt en ny forfatning. Det oplyser landets valgkommission mandag efter en folkeafstemning søndag.

Den nye forfatning giver fortsat Cubas Kommunistiske Parti monopol, ligesom den fastslår, at socialismen er landets fundament. Dette har fået skarp kritik fra katolske og evangeliske kirker.

Ifølge professor i regeringsledelse og cubanske forhold William LeoGrande fra American University i Washington D.C. har den cubanske regering ført en hidtil uset kampagne for at sikre et overvældende ja til den nye forfatning.

»Det er en måde for regeringen at legitimere både de markedsorienterede økonomiske reformer, der er på vej, samt præsident Miguel Diaz-Canels nye lederskab og den postrevolutionære generation«, siger han.

Privat ejendomsret, ja, men under partiets kontrol

Professoren peger på flere vigtige ændringer i landet forfatning, der afspejler den gradvise åbning af det caribiske land siden Sovjetunionens fald. Sovjetunionen støttede i årtier Cuba økonomisk.

Ikke mindst anerkendes retten til privat ejendom for første gang. Dog i et begrænset omfang og udelukkende under kommunistpartiets kontrol.

Samtidig sætter forfatningen nye rammer for præsidentembedet. En præsident kan således højst sidde i to femårige perioder i træk.

Formanden for valgkommissionen, Alina Balseiro Gutierrez, siger på et pressemøde i hovedstaden Havana, at de foreløbige resultater viser, at 84,4 procent af de 8,7 millioner stemmeberettigede vælgere deltog i folkeafstemningen søndag.

Af disse stemte 86,9 procent ja til de nye ændringer i forfatningen, mens 9 procent stemte imod. 4,5 procent af stemmerne var blanke eller blev regnet som ugyldige.

Den cubanske regering, som kontrollerer landets medier, har ført en massiv kampagne, for at folk skal stemme ja til den nye forfatning.

Omvendt har modstandere af det enerådende kommunistparti, der har regeret siden 1959, opfordret folk til at stemme nej.

Kommissionen bag forfatningsreformen er ledet af Raúl Castro, leder af Cubas Kommunistiske Parti og tidligere præsident i landet.

I 1976 blev Cubas nuværende forfatning stemt igennem med 97,7 procent af stemmerne.

ritzau