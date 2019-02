Overblik: Sagen mod kardinal George Pell Vatikanets finansminister forgreb sig i 1996 på to kordrenge, efter han havde taget dem i at drikke altervin.

Det højtstående medlem af den katolske kirke George Pell er fundet skyldig i fem punkter om seksuelle overgreb mod to kordrenge i Australien i 1996.

Selv nægter han alle anklager.

Bliv klogere på sagen her:

Den australske kardinal George Pell er tiltalt for 'historiske seksuelle forbrydelser' mod flere formodede ofre.

George Pell afviser alle anklager mod ham. Han har tidligere kaldt sagen for en 'heksejagt' mod ham.

Sagen begyndte den 26. juli 2017 ved en domstol i den australske millionby Melbourne.

Den 11. december 2018 blev Pell fundet skyldig i seksuelle overgreb mod to kordrenge i St Patrick's Cathedral i Melbourne i 1996, da Pell var ærkebiskop i byen. Nævningene brugte to dage på at nå frem til en enstemmig afgørelse.

Overgrebene skete, efter at Pell på fersk gerning tog de to drenge på 12 og 13 år i at drikke altervin.

Dommen har indtil tirsdag været fritaget for offentliggørelse.

Pell er det mest højtstående medlem af den katolske kirke, som er blevet anklaget og dømt for seksuelle overgreb.

George Pell får efter planen sin straf i begyndelsen af marts. Han risikerer op mod 50 års fængsel.

I Australien er der ingen forældelsesfrist i sager om seksuelt misbrug.

Kilder: The Australian, AAP og AFP.

