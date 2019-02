Pavens tidligere rådgiver forgreb sig seksuelt på kordrenge Vatikanets "finansminister" er kendt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på to teenagedrenge i 1996.

En af Vatikanets mest magtfulde kardinaler, australske George Pell, er kendt skyldig i seksuelle overgreb på to kordrenge for 22 år siden.

Et nævningeting i Melbourne, Australien, fandt den 11. december sidste år Pell skyldig i fem anklagepunkter, men der har været referatforbud i sagen, så stort set ingen detaljer er kommet ud i offentligheden før nu.

George Pell har ifølge retsdokumenter, der er offentliggjort tirsdag, forgrebet sig seksuelt på to kordrenge, mens han var ærkebiskop i Melbourne for to årtier siden.

Overgrebene skete, efter at Pell på fersk gerning tog de to drenge på 12 og 13 år i at drikke altervin.

Selv nægter han sig skyldig i alle anklager.

Et af de to ofre døde i 2014. I Australien er der dog ingen forældelsesfrist i sager om seksuelt misbrug.

Den 77-årige australier er kardinal og kendt som Vatikanets 'finansminister'. Den titel gør ham til den tredjemest magtfulde person i Vatikanet. Tidligere var han en af pavens nærmeste rådgivere.

George Pell risikerer 50 års fængsel. Efter planen får han sin straf i begyndelsen af marts.

Som ansvarlig for økonomien i Vatikanet sad Pell indtil i efteråret 2018 i kardinalrådet. Rådet består af ni kardinaler, der rådgiver paven. I oktober blev Pell fjernet fra rådet uden yderligere begrundelse.

Der har i Australien været adskillige afsløringer om overgreb mod børn begået af præster, eller præster der har tiet om deres kendskab til overgreb.

I slutningen af maj 2018 blev ærkebiskoppen i Adelaide, Philip Wilson, dømt skyldig i at fortie, at en alterdreng tilbage i 1970'erne havde fortalt om seksuelle overgreb begået af en pædofil præst.

Anklagerne mod Philip Wilson blev rejst som en del af en større koordineret efterforskning om sexovergreb mod børn i den katolske kirke.

I sin årlige tale i december sidste år lovede pave Frans, at den katolske kirke aldrig nogensinde igen vil ignorere anklager om misbrug.

De seneste dage har omkring 115 ledende katolske biskopper været samlet til et fire dage langt historisk topmøde i Vatikanet.

Her har de sammen med paven og hans rådgivere diskuteret tiltag for at forebygge præsters og biskoppers seksuelle overgreb på børn.

I sin afsluttende tale søndag slog pave Frans fast, at det skal være slut med, at præster i den katolske kirke misbruger og krænker mindreårige seksuelt.

Topmødet skal sikre, at biskopperne vender hjem til deres respektive lande med viden, om hvordan de bruger såkaldte tiltag for at undgå misbrug.

Der er omkring 1,3 milliarder katolikker i verden. Det skønnes, at der er godt 40.000 katolikker i Danmark.

ritzau