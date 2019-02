Irans udskældte udenrigsminister træder tilbage Mohammad Javad Zarif, der var en af hovedmændene bag atomaftalen med Iran, har besluttet at forlade sit job.

Irans udskældte udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, træder sent mandag aften tilbage.

Det skriver han på Instagram.

»Jeg undskylder for alle de uløste ting i de senere år under min tid som udenrigsminister, skriver han.

»Jeg takker den iranske nation og dens embedsfolk.

Alireza Miryousefi, talsmand for udenrigsministeriet i Iran, bekræfter natten til tirsdag opsigelsen. Dog uden at kommentere hvorvidt den iranske præsident, Hassan Rouhani, accepterer den.

På sociale medier opfordrer flere provestlige politikere i Iran Rouhani til ikke at acceptere Zarifs opsigelse. De frygter, at Zarifs tilbagetræden vil styrke de konservative religiøse i landet.

Samtidig meddeler USA, at landet følger situationen i Iran omkring Zarifs tilbagetræden 'tæt'.

Mohammad Javad Zarif var en hovedmændene bag atomaftalen, som de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland indgik med Iran i 2015.

Aftalen blev lavet for at forhindre, at Iran producerer atomvåben. Til gengæld blev de sanktioner, som var rettet mod landet, ophævet.

Den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, var utilfreds med, at aftalen, som hans forgænger, Barack Obama, underskrev, ikke omhandler Irans ballistiske missilprogram, landets atomaktiviteter på den anden side af 2025 eller dets rolle i konflikterne i Yemen og Syrien.

Det fik ham til i maj sidste år at trække USA ud af aftalen og indføre nye økonomiske sanktioner mod Iran.

Efter USA's udtræden kom Zarif under hårdt pres fra konservative religiøse ledere i Iran. Flere gik så langt som at true Zarif på livet.

59-årige Mohammad Javad Zarif flyttede til USA som 17-årig. I flere år studerede han i San Francisco og Denver. Senere tjente han som diplomat i FN og som Irans ambassadør i USA, før han flyttede tilbage til hjemlandet.

I 2013 blev han udnævnt som udenrigsminister i Iran, efter at Hassan Rouhani vandt præsidentvalget med løfte om at åbne Iran op for resten af verden.

ritzau