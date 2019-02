Corbyn fylder forsiderne: Udmelding om ny folkeafstemning er en »bombe« i britisk politik

Labours leder, Jeremy Corbyn, er klar til at støtte en afstemning om Storbritanniens fremtid i EU, hvis ikke han kan få den Brexit-aftale, han ønsker. Få overblikket over dagens forsider i Storbritannien her.

Brexit. Ordet har fyldt alle aviser de seneste måneder – sågar år.

I dag er ingen undtagelse. Jeremy Corbyn, der er leder for oppositionspartiet Labour, støtter nemlig en ny folkeafstemning om Brexit.

Daily Mirror fortæller, at Corbyn har kastet en »bombe« i et i forvejen forvirret politisk landskab med sin udmelding.

Den moderat konservative avis The Telegraph mener, at en ny folkeafstemning er et forsøg på at samle et splittet Labour-parti.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'Corbyn comes out for second referendum' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/bJgbaF4jA0 — The Telegraph (@Telegraph) 25. februar 2019

The Guardian læner sig traditionelt set mod venstre, og avisen skriver, at Corbyn »endelig« gør brug af sit partis styrke til at få indført en mulig ny folkeafstemning.

The Guardian front page, Tuesday 26 February 2019 | Corbyn: we’ll back a public vote to stop Tory Brexit pic.twitter.com/zfFEjMHVDu — The Guardian (@guardian) 25. februar 2019

The Times ser Corbyns udmeldning som et forsøg på at dæmme op for den udvandring af partimedlemmer, som partiet har oplevet de inden for de seneste par uger.

Jeremy Corbyn's announcement triggered a backlash from Labour MPs who oppose a second Brexit vote https://t.co/dLtx5a2fOT — The Times of London (@thetimes) 26. februar 2019

Ifølge Financial Times er Brexit-debatten ved at blive omformet med den nye kurs, som Labour lægger for dagen – og det giver håb for dem, der er imod Storbritannien udtrædelse af EU.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Tuesday 26 February https://t.co/1KjeA0EJ9r pic.twitter.com/aTejlBEewS — Financial Times (@FinancialTimes) 25. februar 2019

I Daily Mail, et af Storbritanniens største dagblade, vinkles der på, at premierminister Theresa May nu udelukker en ’no deal’-situation på grund af Labours »uvending«. Men kan May blive ved med at udskyde Brexit? 15 af hendes partimedlemmer truer med at forlade partiet, såfremt en aftale ikke kommer i hus.

Theresa May ventes at tale i dag i det britiske parlament, fordi det stadig ikke har været muligt at få en aftale på plads om briternes fremtid i EU.