Det svirrer med opgør, muligheder og kovendinger i britisk politik: Hvad nu, hvis Brexit bliver udskudt?

Først og fremmest står det briterne frit for helt at droppe Brexit. Det slog EU-Domstolen fast i december 2018.

FOR ABONNENTER

Med Labours støtte til en ny folkeafstemning, Theresa Mays åbning for en udskydelse og muligheden for en forlængelse til 2021 presser spørgsmålet om et forsinket farvel til EU sig på. Men kan briterne overhovedet udskyde Brexit? Hvor længe? Og hvad vil det betyde for europaparlamentsvalget i maj? Her er nogle af scenarierne: