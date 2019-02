74 gange afviste Theresa May at udskyde Brexit: Det gør hun ikke mere

74 gange afviste Theresa May at udskyde Brexit:

Da premierminister Theresa May endelig sagde, at det kunne blive nødvendigt at udskyde Brexit, så Storbritannien alligevel ikke forlader EU 29. marts, skete det med samme sparsomme entusiasme som Labours Jeremy Corbyns, da han åbnede for en ny folkeafstemning om Brexit.

Og Financial Times’ Jim Pickard kastede salt i såret, da han opregnede, at May ikke mindre end 74 gange havde sagt, at Storbritannien er ude af EU netop 29. marts. Den 75. gang vendte hun rundt.

Som Corbyn presset af sit politiske bagland. Men hvor han tidligere har stået fast på ikke at udtale sig klart, har May svinget mellem fløjene i sit splittede parti. Denne gang svingede hun over mod de mere EU-venlige, hvor hun tilbage i januar var gået med sine EU-modstandere, de såkaldte Brexiteers. Dengang gjorde hun det for at undgå at blive holdt i kort snor af Parlamentet. Prisen var, at hun lovede juridisk bindende ændringer i den aftale, hun selv har indgået med EU.

De ændringer lader vente på sig, for EU vil strække sig langt for at komme Theresa May i møde, men man vil ikke åbne aftalen. Det står helt klart. Så med 30 dage tilbage er en udskydelse af deadline svær at komme udenom. Det er det, EU siger, og tirsdag eftermiddag sagde Theresa May det så også.

Hun havde ikke andet valg. Og med den beslutning gav hun sig selv den korte snor på, hun forsøgte at undgå i januar, og lod samtidig Parlamentet holde fast i den anden ende.

Nu er det op til Parlamentet at beslutte, om Storbritannien skal ud af EU med Mays aftale. Om Storbritannien skal ud af EU uden en aftale, den såkaldte no deal, som vil koste det britiske samfund dyrt. Eller om Storbritannien skal udskyde sin udtræden i en kortere periode. En beslutning, May ikke engang forsøgte at skjule, var imod hendes vilje:

»Jeg ønsker ikke en udskydelse«, som hun sagde, mens hun samtidig gjorde det klart, at hvis Storbritanniens afsked med EU bliver udskudt, vil truslen om no deal stadig være til stede. Den kan kun fjernes, som Theresa May sagde det, hvis Parlamentet enten stemmer for hendes aftale, når den igen skal på bordet 12. marts, eller hvis man siger til EU, at man alligevel ikke vil aktivere artikel 50, som er den EU-paragraf, der åbner døren ud af Unionen.

»Og det gør jeg ikke!«, sagde Theresa May sagde med tryk på alle stavelser.

Ligesom hun heller ikke går ind for kravet om folkeafstemning, som Labour med Corbyn i spidsen har tilsluttet sig. Og som de små partier går ind for, men som ikke alle Labour-medlemmer går ind for. Mange Labour-medlemmer er nemlig valgt i kredse, der stemte massivt ’leave’, altså ud af EU, ved folkeafstemningen tilbage i juni 2016, og for dem vil en ny folkeafstemning være en katastrofe.

Brexit er med andre ord lige så uafklaret, som det hele tiden har været, selv om både Theresa May og Jeremy Corbyn har lyttet til deres indre gps, da den forlangte en u-vending. Mays aftale er stadig på bordet, kravet om en folkeafstemning er stadig på bordet – nu i styrket position – og en udsættelse af Brexit er stadig på bordet.