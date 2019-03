Præsident Xi er urolig: Flere hundrede ledere blev kaldt til Beijing med kort varsel

Kommunistpartiets mænd og kvinder advares om, at farer og fjender lurer overalt, og at det er deres ansvar at slå ned på selv den mindste optræk til uro. Det er nærmest en umulig opgave, vurderer eksperter.

For nylig kaldte Kinas præsident, Xi Jinping, flere hundred ledere til Beijing med kort varsel, hvilket betød, at en del planlagte møder i lokale råd og forsamlinger måtte aflyses. Hasteindkaldelsen signalerede, at der var grund til nervøsitet, og at mødet var af presserende karakter. Og Xi gjorde det da også klart for deltagerne, at farer lurer på kommunistpartiet fra alle sider, og at det er tid til at forberede sig på vanskeligheder.