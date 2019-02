Yemen har brug for hjælp

Forestil dig en familie med 13 børn. Mange munde skal mættes, og pengene er få. Ville du gifte den yngste af dine døtre bort for at kunne brødføde resten af familien?

Dilemmaet er et billede på den desperation, som rammer mange familier i Yemen, der er præget af den værste humanitære krise i verden i dag. Og det viser et valg, som ingen forældre burde stå i, men som hjælpeløse mødre og fædre ifølge udviklingsorganisationen Oxfam Ibis alligevel er nødt til at overveje.

»At overleve kræver penge, og der er nogle familier, som er nået dertil, at de gifter deres yngre døtre væk, fordi det giver dem en medgift. Det er helt forfærdeligt, og i vores øjne er det helt klart et eksempel på den afmagt, som eksisterer i landet«, siger Oxfam Ibis’ danske generalsekretær, Kristian Weise.

Der skal ske noget nu, hvis landet og dets desperate indbyggere skal have en chance for at komme på fode igen, mener Kristian Weise, som frygter, at mange risikerer at dø, hvis der ikke sker noget snart.

I Yemen har 24 millioner mennesker desperat brug for hjælp. I et land, hvor der bor lidt over 28 millioner, svarer det til 80 procent af befolkningen. Sådan lød det ved tirsdagens donorkonference i Gèneve, som flere af FN’s medlemslande deltog i, hvor fokus var situationen i det krigshærgede land.

»Derudover fremlagdes en plan for det ansvar, som verdens lande har for at sikre freden i Yemen. Fokus har helt klart været på alle de mennesker, som lige nu ikke kan få mad og rent drikkevand«, fortæller landedirektør i Oxfam Yemen Muhsin Siddiquey, der var til stede ved konferencen.

At implementere FN’s humanitære plan for Yemen i 2019 kræver godt 26 milliarder kroner fra FN’s medlemslande. Under konferencen blev der offentliggjort løfter om støtte på 17 milliarder kroner i år. Penge, der skal bruges til at sikre helt basale humanitære behov.

Genåbning af lufthavn

Penge er dog ikke nok. Situationen i Yemen skriger på et politisk pres på de involverede krigsparter, Saudi-Arabien og Iran, mener Mushin Siddiquey.

»Det er ekstremt vigtigt, at lufthavnen i Sanaa (Yemens hovedstad, red.) bliver åbnet. Det vil åbne for importen af fødevarer og medicin, som befolkningen er dybt afhængig af lige nu«, siger Mushin Siddiquey.

Det samme gør sig gældende for havnebyen Hudaydah, der har været blokeret i en længere periode, hvorfor nødhjælp ikke har kunnet finde vej til de millioner af mennesker, der er på flugt.

Saudi-Arabien har involveret sig med både kampfly og soldater på jorden, mens Iran støtter houthierne uden at have hverken fly eller soldater med i krigen. Med andre ord kæmper de i en såkaldt stedfortræderkrig. Derfor er konflikten ekstremt kompliceret, mener Kristian Weise.

»Hvis situationen fortsætter, er der formentlig mange flere mennesker, som dør«, siger han.