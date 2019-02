May giver parlamentet to valg, hvis de trodser hende igen

Hvis den britiske premierminister, Theresa May, ikke får sin brexitaftale stemt igennem i det britiske Underhus senest 12. marts, vil hun i de efterfølgende dage potentielt holde to nye afstemninger.

Det siger hun i det britiske parlament.

13. marts vil hun i så fald holde en afstemning om, hvorvidt det britiske parlament kan acceptere et brexit uden aftale.

Hvis det afvises, vil hun 14. marts holde en afstemning om at udskyde datoen for brexit. Hun understreger, at der vil være tale om en kort udskydelse, og at udskydelsen skal være en engangsforestilling

»En udskydelse kan ikke forhindre et brexit uden aftale. De eneste måder at forhindre det på er at tilbagekalde artikel 50, hvilket jeg ikke kommer til at gøre, eller at lave en aftale«, lyder det fra May.

Briter skal stemme til EU-parlamentet, hvis Brexit udskydes

Det er af EU-traktatens artikel 50, at det fremgår, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det skal effektueres.

Det betyder, at briterne efter planen forlader EU den 29. marts.

Og selv om May har åbnet for en mulig udskydelse, så er målet stadig at forlade EU den dato - med en aftale vel at mærke.

»En forlængelse til slutningen af juni vil betyde, at Storbritannien deltager i Europaparlamentsvalget (i slutningen af maj, red.)«.

»Hvilken besked ville det være at sende til de over 17 millioner personer, der stemte på at forlade EU for næsten tre år siden?«

Theresa May har allerede fået afvist sin brexitaftale en gang i Underhuset.

EU har kategorisk afvist at genåbne aftalen. Alligevel har May den seneste tid forsøgt at få forskellige forsikringer fra EU. Hun har også talt med samtlige EU-ledere, siger hun i parlamentet tirsdag.

ritzau