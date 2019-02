Som regel plejer vigtige topmøder at være nøje koreograferet og tilrettelagt på forhånd.

Men i Hanoi var det ved at gå helt galt, da den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, skulle tjekke ind på det eksklusive Melia Hotel, hvor han skal bo under topmødet med præsident Trump.

For pludselig viste det sig, at Det Hvide Hus havde udvalgt det samme hotel til at være pressecenter for de journalister, der følger den amerikanske præsident særligt tæt.

Derfor havde Det Hvide Hus ofret tusindvis af dollar på at sætte en lang række kamerapositioner op, hvorfra journalisterne kunne rapportere live. Desuden var der bygget et podium til pressebrieferinger dekoreret med amerikanske flag i baggrunden.

Men kort tid før, at Kim Jong-un tirsdag ankom til hotellet, gik brøleren op for både vietnameserne og nordkoreanerne.

Intens diskussion

Kim Jong-un er kendt for at være nærmest hysterisk optaget af sin egen sikkerhed, og derudover afskyr den nordkoreanske leder enhver form for presse og kritiske spørgsmål.

Ifølge medierapporter opstod der derfor på Melia Hotel en intens diskussion tirsdag morgen mellem nordkoreanske og vietnamesiske diplomater, som kort tid efter førte til, at de amerikanske journalister i al hast blev bedt om at forlade hotellet. De fik besked på at rykke til det internationale mediecenter, som de vietnamesiske værter har etableret for de op mod 4.000 journalister, der er rejst til Vietnam fra hele verden for at dække topmødet.

Topmødet planlagt i hast

Den diplomatiske brøler er så vidt vides uden fortilfælde, men er også et vidnesbyrd på, hvor kort tid der har været til at forberede topmødet. Vietnam fik for kun to uger siden at vide, at Nordkorea og USA havde valgt at mødes i Hanoi. Indtil da gik spekulationerne på, at topmødet skulle holdes i den vietnamesiske kystby Danang.

Tilsyndeladende er der stadig mange bolde i luften, idet der kun er kommet sparsomme oplysninger ud om, hvordan selve topmødet skal forløbe.

Donald Trump mødes i løbet af i dag med bl. a. den vietnamesiske præsident og premierminister, men skal først klokken halv syv lokal tid træffe Kim Jong-un. Her er der sat 20 minutter af til et møde kun mellem de to, hvorefter de vil fortsætte med at spise middag sammen, hvor medlemmer af deres respektive delegationer foruden deres vietnameiske værter angiveligt også vil deltage.

Ingen møder er officielt blevet annonceret imorgen, men det formodes, at Donald Trump og Kim Jong-un vil bruge torsdag til egentlige forhandlinger. Det er heller ikke blevet oplyst, hvor i Hanoi disse forhandlinger skal foregå, men et bud er den vietnamesiske regerings officielle gæstebolig i centrum af Hanoi eller det eksklusive Metropole Hotel lige over for.

Det var på Metropole Hotel, at forfatteren Graham Greene skrev sin berømte bog ' The Quite American'. Desuden boede Jane Fonda på hotellet, da hun besøgte Hanoi under Vietnamkrigen i 1972.