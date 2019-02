13 republikanere stemmer mod Trumps nødret i Repræsentanternes Hus Et flertal i Repræsentanternes Hus har stemt for en resolution, der skal blokere nødretstilstand ved grænsen.

Det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus har i nat dansk tid vedtaget en resolution, der skal blokere præsident Trumps nødretstilstand.

Trump erklærede nødretstilstanden på grund af det, han kalder en 'humanitær og sikkerhedspolitisk nødsituation' langs USA's sydlige grænse mod Mexico.

Nødretstilstanden giver præsidenten mulighed for at finde finansiering til en grænsemur uden at skulle have Kongressens godkendelse.

Det demokratiske lederskab i Kongressen har imidlertid kaldt nødretstilstanden forfatningsstridig og mener, at præsidentens påstand om en nødsituation ved grænsen er del af en skræmmekampagne.

13 republikanere stemte mod Trump

Ved afstemningen stemte 245 for - herunder 13 republikanere - og 182 imod. Med vedtagelsen skal der nu stemmes om samme resolution i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

En række republikanske senatorer har dog kritiseret nødretstilstanden for at bryde med demokratiske normer og stride mod forfatningen.

Stemmer bare fire republikanske senatorer sammen med det demokratiske mindretal i Senatet, er resolutionen vedtaget. Dette vil i så fald være et stort nederlag for Trump, der i både valgkampen i 2016 og efterfølgende har kæmpet med næb og kløer for at få bygget en grænsemur.

Hvis resolutionen vedtages i begge kamre, hvilket ifølge iagttagere ikke er usandsynligt, skal resolutionen officielt underskrives af præsidenten, men Donald Trump har allerede bebudet, at han vil nedlægge veto, skulle det nå dertil.

Kongressen kan dog afvise hans veto, men det kræver et flertal på to tredjedele i begge kamre.

16 stater, borgerrettighedsgrupper og jordejere langs grænsen har desuden sagsøgt Trump-administrationen på baggrund af nødretten.

Trump erklærede nødretstilstanden den 15. februar efter månedlange budgetforhandlinger i Kongressen. Her kunne man ikke blive enige om at finde finansiering af muren, hvilket præsidenten havde krævet for at ville underskrive en endelig aftale.

Trumps krav medførte blandt andet den længste nedlukning af dele af statsapparatet i amerikansk historie.

ritzau