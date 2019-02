Trumps tidligere advokat skyder med skarpt: »Han er en racist. Han er en bedrager. Han er en svindler«

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen skal i dag afhøres i Repræsentanternes Hus.

Og det bliver ikke pæne ord, der ser ud til at lyde, fremgår det af hans talepapir, der er offentliggjort i flere amerikanske medier.

»Jeg fortryder den dag, jeg sagde ’Ja’ til hr. Trump«, afslører Cohen.

»Han er en racist. Han er en bedrager. Han er en svindler«.

»Jeg havde aldrig troet, at han kunne føre en kampagne på had og intolerance - og faktisk vinde«, lyder indledningen.

Cohen vil blandt andet erklære, at Trumps rådgiver Roger Stone prøvede at få kontakt til WikiLeaks for at få offentliggjort skadelige informationer om hans modstander under præsidentvalget, Hillary Clinton. Og at han har en kopi af en check, som Trump gav ham for at dække de udgifter, han havde under arbejdet med at dække over sin arbejdsgivers affære med en pornostjerne.

Han erkender samtidig, at han løj for Kongressen om Trumps forhandlinger om et højhusbyggeri i Moskva, da han sagde, at de blev indstillet i januar 2016, vel vidende, at de blev ved i måneder derefter.

Men han understreger samtidig, at meneden ikke skete på opdrag fra arbejdsgiveren: »Trump beordrede ikke direkte mig til at lyve. Det er ikke sådan, han gør tingenen«.

»I samtaler, vi havde under kampagnen og mens jeg forhandlede med russerne for ham, så han mig i øjnene og sagde, at der ikke var nogen forretninger i Rusland, hvorefter han gik ud og løj for det amerikanske folk. På den måde sagde han til mig, at jeg skulle lyve«.

»Han løj om det, fordi han på intet tidspunkt ventede at vinde valget. Han løj også, fordi han stod til at tjene flere hundrede millioner dollar på byggeprojektet i Moskva«.

Ifølge Cohen gennemgik Trumps advokater hans udtalelser, inden han blev afhørt under de tidligere Kongresafhøringer.

