Mistænkt russisk agent anholdt i Sverige

Säkerhetspolisen, den svenske pendant til PET, har anholdt en mand, der er mistænkt for at arbejde for Rusland.

Det skriver Säkerhetspolisen, Säpo, i en pressemeddelelse.

»Det handler om en person, der er mistænkt for at være blevet hvervet af en russisk efterretningsofficer, der har arbejdet under diplomatisk dække i Sverige«, skriver chef for kontraspionage ved Säpo Daniel Stenling i pressemeddelelsen.

Säpo har ifølge meddelelsen længe arbejdet med sagen, og manden menes at have arbejdet for russerne siden 2017.

Den anholdte arbejder inden for ’svensk højteknologisk industri med informationer’, som Säpo ’ved er af interesse for fremmede magters efterretningstjenester’.

»Truslen mod Sverige er mere omfattende end i mange år, og den teknologiske udvikling har gjort statslige aktørers cyberspionage mere avanceret«.

»Samtidig foregår også den traditionelle personbaserede spionage, hvor man hverver agenter«, skriver Daniel Stenling.

ritzau