Rekordvarmt vintervejr præger i disse dage flere europæiske lande, heriblandt Danmark. Klimaforsker advarer om at give klimaforandringer skylden for det unormalt varme vejr.

FOR ABONNENTER

Folk i shorts og bar mave er ikke et normalt syn i London i februar. Men det er tilfældet i disse dage, hvor den britiske by med temperaturer på over 20 grader har sat varmerekord.