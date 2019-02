Svensk politi efter væbnet wienerbrødsrøveri: »Forstår vi overhovedet, hvor syg den adfærd er?«

Det begyndte med nogle store drenge, der i en af de belastede ghettoer, Kista, prøvede at stjæle lidt wienerbrød - og trak våben, da personalet ville standse dem.

Siden er det endt med et opråb på de sociale medier, hvor politiet slår alarm: »Forstår vi overhovedet, hvor syg den adfærd er? Eller er vi blevet alt for vant til de her voldsytringer, der er sket de seneste år?«, spørger den fungerende chef for politiet i Järva i en optagelse, der er lagt ud på Facebook.

»Den her begivenhed er et eksempel på, at det er gået galt i for lang tid. Vi har en gruppe unge mænd, som er faret fuldstændig vild i deres relationer til andre, i machokulturen, i deres egen frygt. Når de så har våben, bliver de ekstremt farlige«, siger Christoffer Boman i optagelsen og advarer: »Det er virkelig skræmmende«.

»Vi er ikke nok«

Politichefen for området opfordrer befolkningen til at erkende, at alle må træde til, hvis der skal gøres noget ved den omfattende våbenkriminalitet, politiet møder.

»Fra politiets side bruger vi enorme ressourcer, enorme kræfter på at håndtere deres manglende formåen i relationer og de konflikter, der opstår. Men vi er ikke nok«.

Vil svenskerne standse våbenkriminaliteten i deres land, så må alle være med i indsatsen, understreger politilederen: »Mener vi for alvor, at vi vil have et stop for skyderierne, må vi hjælpes ad allesammen. Vi har brug for jer nu«.

Foto: Peter Hove Olesen De svenske ghettoer har problemer i en størrelsesorden, politiet og myndighederne har svært ved at håndtere som her, hvor afbrændte biler står tilbage efter uroligheder. Nu slår politiet i Rinkeby alarm over våbenkriminaliteten. Arkivfoto.

Problemet for Christoffer Boman og hans kolleger i distriktet er, at de skal dække nogle af Sveriges mest belastede kvarterer, der ud over Kista tæller områder som Rinkeby og Husby og som flere gange tidligere har været præget af uroligheder, udbredt vold og voldsomt hærværk.

Nødråbet fra politilederen har bredt sig ekstremt hurtigt på de sociale medier og var onsdag middag set en million gange.