Mange dræbt og såret ved brand på banegård i Kairo

Mindst 20 mennesker er onsdag omkommet og mindst 40 er blevet kvæstet ved en brand på den vigtigste banegård i den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det oplyser hospitalskilder ifølge Egyptens statslige tv. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Et voldsomt togsammenstød var årsag til branden, siger egyptiske sikkerhedsfolk til AFP.

Et øjenvidne siger imidlertid til Reuters, at det var et tog, som kørte ind i en barriere af cement på Ramses banegården i den centrale del af Kairo.

»Jeg stod på perronen og så toget køre ind i barrieren med stor hastighed«, siger øjenvidnet, Mina Ghaly, til Reuters.

»Alle begyndte at løbe, men mange blev slået ihjel, da lokomotivet eksploderede. Jeg så mindst ni forbrændte lig ligge på jorden«, siger øjenvidnet.

Antal af ofren ventes at stige

Mohammed Said, som leder Kairos Jernbanehospital, siger, at antallet af dødsofre ventes at stige.

Dagbladet Al-Ahram skriver, at togets brændstoftank eksploderede og forårsagede en brand.

Snesevis af ambulancer og brandbiler er på stationen.

Egyptens jernbanesystem er præget af dårlig sikkerhed og dårlige vedligeholdelse, og mange egyptere har beskyldt skiftende regeringer for at investere alt for lidt i togtrafikken og i sikkerheden omkring den.

Den dødeligste togulykke i Egypten skete nær Kairo i 2002, da der udbrød brand i et overfyldt passagertog. Over 370 mennesker omkom.

Alene i 2017 var der 1793 togulykker i Egypten.

ritzau