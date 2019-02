Fange dømt til døden: Håbløsheden er det værste

Det værste ved at sidde i en fængselscelle med udsigt til at få effektueret sin dødsdom er håbløsheden.

Det fortæller amerikanske Ndume Olatushani, der sad i fængsel i 28 år, hvoraf 20 foregik på dødsgangen i Tennessee, inden han igen fik sin frihed.

»Jeg sad i en celle 23 timer om dagen. Time nummer 24 gik jeg rundt med lænker, og jeg blev opfattet som et monster. Da var det svært at opholde håbet«, siger han i Bruxelles på en konference om afskaffelse af dødsstraf.

I 1983 blev Olatushani kendt skyldig og dømt til døden for at have dræbt en købmand i Memphis i USA.

Gennem hele forløbet nægtede han at have noget med drabet at gøre. I 2011 - efter en række retsopgør - fik han endelig sin frihed.

»Når man som mig er kommet ud på den anden side, har man et ansvar for at rejse sig og hjælpe andre. Man skal give dem et håb, for hvis de har håb, er alt muligt«, siger han.

Konferencen i Bruxelles forsøger at sætte fokus på at få afskaffet dødsstraf i hele verden.

Kina bruger formentlig dødsstraf mest

Konferencen er arrangeret af EU i samarbejde med en lang række interesseorganisationer.

»Vi skal fortsætte vores arbejde, og vi skal blive ved med at kæmpe«, siger Ndume Olatushani.

Ifølge Amnesty havde kun 16 lande afskaffet dødsstraf i 1977.

I dag er antallet af stater, der har afskaffet dødsstraf, oppe på 142. De fem største statsbødler i verden lige nu er Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak og USA.

Kina formodes at bruge dødsstraf mest i verden. De præcise tal er en statshemmelighed.

Der er en stærk modstand i Asien, den arabiske verden og i USA mod at afskaffe dødsstraffen. Men 80 procent af de 55 afrikanske lande har afskaffet dødsstraffen.

Den sidste dødsstraf i Danmark blev effekturet i 1950. I 1978 blev dødsstraf officielt afskaffet herhjemme. Det skete, da dødsstraf bortfaldt også i den militære straffelovgivning.

ritzau