Repræsentanternes Hus vedtager baggrundstjek ved alle våbensalg

Repræsentanternes Hus har godkendt den første store lovgivning om våbenkontrol i næsten 25 år.

Loven kræver føderale baggrundstjek ved alle salg af skydevåben og ved overdragelse af våben.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 240 for og 190 imod i Repræsentanternes Hus.

Demokraterne, som har flertal i Repræsentanternes Hus, kalder godkendelsen et stort skridt mod at afslutte våbenlobbyens greb om Washington og adressere den epidemi af skydevåben, der hvert år dræber tusindvis af amerikanere.

Loven er den første af to, som Demokraterne har bragt til afstemning i Repræsentanternes Hus. Det sker i et forsøg på at stramme landets våbenlovgivning efter otte års republikansk kontrol.

Den anden lov vil forlænge vurderingsperioden for baggrundstjek fra tre til ti dage.

ritzau