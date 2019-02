Topmødet igang igen: For første gang nogensinde svarer Kim Jong-un på spørgsmål fra journalister

Torsdag morgen skete der noget i Hanoi, som aldrig før er sket.

Den normalt pressesky nordkoreanske leder, Kim Jong-un, tog imod spørgsmål fra en journalist, da han indledte andendagen af topmødet med præsident Trump.

Journalisten ville vide, hvorvidt Kim Jong-un følte sig sikker på, at topmødet ville føre til en aftale med USA.

»Det er for tidligt at sige, men jeg vil ikke sige, at jeg er pessimistisk. Ud fra hvad jeg føler lige nu, har jeg en god fornemmelse af, at det vil ende med et godt resultat«, sagde han.

Den nordkoreanske leder fortsatte endda spørgerunden.

En anden journalist ville vide, om han var parat til atomnedrustning.

»Hvis ikke jeg var villig til det, ville jeg ikke være her nu«, svarede Kim Jong-un.

Det fik Trump til at indskyde en kommentar.

»Godt svar«.

Kim Jong-un blev også spurgt, om de to ledere ville diskutere menneskerettigheder. Her brød Trump igen ind.

»Vi diskuterer alt«, sagde den amerikanske præsident.

Trump nedtoner forventningerne

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i Singapore sidste år.

I aftes indledte de deres andet topmøde med en middag på Metropole Hotel i centrum af den vietnamesiske hovedstad Hanoi, og det var også her, at de igen mødtes torsdag morgen for at tage hul på de egentlige forhandlinger.

Trump gjorde det fra morgenstunden klart, at verden ikke skal forvente et stort gennembrud.

»Jeg har fremhævet fra begyndelsen, at hastighed ikke er vigtigt for mig. Jeg værdsætter meget en afståelse fra at teste raketter, missiler, det altsammen. Jeg værdsætter det meget«, sagde han og understregede, at »vi bare ønsker at lave den rette aftale«.

Trumps udtalelse var dog en omskrivelse af fakta, idet han tidligere har stået fast på, at Nordkorea skulle indlede en hurtig og komplet atomnedrustning.

Delvis atomnedrustning

Nyhedsbureauet Reuters citerede torsdag morgen flere kilder for, at USA og Nordkorea er i forhandlinger om en delvis atomnedrustning, som kunne indebære, at Nordkorea lukker sit største atomanlæg - Yongbyon-komplekset - og tillader internationale våbeninspektioner.

Det skulle eventuelt ske til gengæld for, at USA underskriver en politisk udtalelse, der erklærer en afslutning på Korea-krigen, og derudover tillader forbindelseskontorer at blive oprettet i henholdsvis Nordkorea og USA som forløbere for egentlige ambassader.

Nordkorea anser sådanne tiltag som en amerikansk anerkendelse af styret i Pyongyang, og på pressemødet torsdag morgen sagde Kim Jong-un, at han gerne så, at der bliver åbnet forbindelseskontorer. Trump kaldte det en »god ide« - forudsat det gik begge veje.

Det er dog fortsat usikkert, om topmødet vil ende med et resultat. Men Det Hvide Hus har annonceret, at Donald Trump og Kim Jong-un vil afholde en fælles underskriftsceremoni omkring klokken otte dansk tid, og at Trump to timer senere også vil holde en afsluttende pressekonference. På det tidspunkt er det sidst på eftermiddagen i Hanoi.