Kinas produktion er på det laveste niveau i tre år

Kinas produktion er på sit laveste i tre år. Det viser nye PMI-tal for fremstillingssektoren i Kina.

I februar faldt Kinas produktion for tredje måned i træk. Det oplyser det kinesiske statistikbureau National Bureau of Statistics (NBS).

PMI-tallene viser, at indekset for fremstillingssektoren i Kina er faldet fra 49,7 i december til 49,5 i januar og 49,2 i februar.

Det er især 'svækket global vækst og intensiveret handelsprotektionisme', der rammer Kinas produktion hårdt. Det vurderer NBS-analytiker Zhao Qinghe.

Væksten i verdens næststørste økonomi nåede sidste år ned på det hidtil laveste niveau i næsten tre årtier.

Kinas økonomi er blandt andet blevet afmattet som følge af de kinesiske lederes bekæmpelse af risikable lån og som følge af handelskrigen med USA.

Julian Evans-Pritchard fra analyseinstituttet Capital Economics forventer, at presset på økonomien vil fortsætte noget tid endnu.

»De officielle PMI-tal indikerer, at væksten fortsat vil være under pres«, siger han.

Tidligere på måneden udtalte flere iagttagere, at krisen på det kinesiske vækstmarked kan være endnu værre, end landets officielle statistikker viser.

Analytikere hos Capital Economics, der løbende følger udviklingen i en række brancher, anslår, at Kinas vækst sidste år kun var på 5,0 procent. Det officielle tal er 6,6 procent.

Det kan få stor betydning for vestlige virksomheder at få et klart billede af krisen. Det skyldes hensynet til fremtidige investeringer, ansættelser og udbygninger af virksomheder.

