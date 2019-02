Det Hvide Hus bekræfter: Forhandlinger mellem Nordkorea og USA brudt sammen

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har overraskende forladt forhandlingerne med Donald Trump på Metropole Hotel i Hanoi.

Samtidig bekræfter Det Hvide Hus i en meddelelse, at der ikke er »blevet nået nogen aftale«, men at forhandlingerne vil fortsætte i fremtiden.

Det står fortsat uklart, hvad der er grunden til sammenbruddet, men i sin seneste nytårstale advarede Kim Jong-un om, at han ikke ville blive ved med at acceptere et pres fra USA, uden at Washington også kom med indrømmelser.

Med sammenbruddet risikerer forholdet mellem USA og Nordkorea igen at blive iskoldt, og det er samtidig et åbent spørgsmål, om Nordkorea nu vil genoptage udviklingen af sit atomprogram med nye missilaffyringer og prøvesprængninger. Sker det, vil USA føle sig nødsaget til at reagere.

Dermed kan situationen på Den Koreanske Halvø igen udvikle sig til en af de største trusler mod verdensfreden.

Ifølge pressemeldinger vil Donald Trump afholde et pressemøde inden længe.

Topmødet begyndte ellers relativt afslappet i går, hvor Donald Trump og Kim Jong-un roste hinanden.

Topmødet skulle være fortsat i dag med forhandlinger og dernæst en officiel underskriftsceremoni.

Da Kim Jong-un og Donald Trump mødtes i morges, var stemningen fortsat god.

For første gang nogensinde indvilligede Kim Jong-un i at svare på spørgmal fra journalister, og han sagde, at han ikke ville være kommet til topmødet, hvis ikke han havde været parat til nedrustning.

Han talte også optimistisk omkring udsigten til, at USA og Nordkorea skulle åbne forbindeleskontorer i hinandens lande.

Da nyheden om sammenbruddet i forhandlingerne kom, bredte der sig øjeblikkeligt en dyb undren blandt de mange hundrede journalister, der hele dagen har været samlet i det internationale pressecenter i Hanoi.

Forventningen var, at forhandlingerne ville være endt med en eller anden aftale, hvor de to parter var kommet med mindre indrømmelser til hinanden for at holde den fortsatte dialog på sporet.

Sammenbruddet kan samtidig blive en stor begmand til Donald Trump, som har gjort forhandlingerne med Nordkorea til en af sine største politiske mærkesager. Trump har gentagne gange rost sig selv for at have skabt ro på Den Koreanske Halvø - en indsats, som han selv har udtrykt ville berettige ham til Nobels Fredspris.

Tilsvarende ligner sammenbruddet også en ydmygelse af Kim Jong-un, der har forsøgt at bruge møderne med Trump til at øge sin egen legitimitet. Han risikerer nu at falde tilbage i rollen som international paria.

Opdateres