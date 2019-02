Trump efter sammenbrud: Kim Jong-un ville have os til at ophæve alle sanktioner

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, forlod overraskende henover middag lokal tid forhandlingerne med Donald Trump på Metropole Hotel i Hanoi.

Samtidig bekræftede Det Hvide Hus i en meddelelse, at der ikke var »blevet nået nogen aftale«, men at forhandlingerne vil fortsætte i fremtiden.

Efter sammenbruddet tog både Kim Jong-un og Donald Trump tilbage til deres hoteller.

På et efterfølgende pressemøde forklarede Donald Trump, at Kim Yong-un havde tilbudt at nedlægge Nordkoreas største og mest kendte atomanlæg - det såkaldte Yongbyon-kompleks, som styret bl. a. har brugt til at fremstille uran og plutonium. Til gengæld havde han ifølge Trump krævet, at USA skulle ophæve alle sine sanktioner mod landet.

»Det kunne vi ikke gå med til«, sagde Trump og forklarede, at Yongbyon-komplekset var et af de anlæg, der stod på amerikanernes liste, men at der også var andre.

»Vi har kendskab til mange andre faciliteter, som ingen har læst om, og jeg tror, at de var en smule overrasket over, at vi vidste det«, sagde Trump.

Den amerikanske præsident forsøgte dog at nedtone betydningen af sammenbruddet. Han insisterede på, at forhandlingerne fortsætter, og at stemningen var god, da han og Kim Jong-un brød op.

Trump gav dog alligevel udtryk for en vis tvivl om, hvad der nu vil ske.

»Kim Jong-un lovede mig i aftes, at han ikke ville begynde at teste missiler igen. Jeg tager ham på ordet og håber, det er sandt«, sagde Trump og tilføjede senere på pressemødet, at et nyt topmøde kunne komme snart eller først om »lang tid«.

Med sammenbruddet risikerer forholdet mellem USA og Nordkorea dermed igen at blive iskoldt, hvilket kan få situationen på Den Koreanske Halvø til atter udvikle sig til en af de største trusler mod verdensfreden.

Topmødet begyndte ellers relativt afslappet i går, hvor Donald Trump og Kim Jong-un roste hinanden.

Topmødet skulle være fortsat i dag med forhandlinger og dernæst en officiel underskriftsceremoni.

Da Kim Jong-un og Donald Trump mødtes i morges, var stemningen på overfladen god.

For første gang nogensinde indvilligede Kim Jong-un i at svare på spørgsmål fra journalister, og han sagde, at han ikke ville være kommet til topmødet, hvis ikke han havde været parat til nedrustning.

Han talte også optimistisk omkring udsigten til, at USA og Nordkorea skulle åbne forbindeleskontorer i hinandens lande.

Da nyheden om sammenbruddet i forhandlingerne kom, bredte der sig øjeblikkeligt en dyb undren blandt de mange hundrede journalister, der hele dagen har været samlet i det internationale pressecenter i Hanoi.

Forventningen var, at forhandlingerne ville være endt med en eller anden aftale, hvor de to parter var kommet med mindre indrømmelser til hinanden for at holde den fortsatte dialog på sporet.

Sammenbruddet kan samtidig blive en stor begmand til Donald Trump, som har gjort forhandlingerne med Nordkorea til en af sine største politiske mærkesager. Trump har gentagne gange rost sig selv for at have skabt ro på Den Koreanske Halvø - en indsats, som han selv har udtrykt ville berettige ham til Nobels Fredspris. Desuden har han ofte talt om sin store kærlighed til den nordkoreanske leder.

Tilsvarende ligner sammenbruddet også en ydmygelse af Kim Jong-un, der har forsøgt at bruge møderne med Trump til at øge sin egen legitimitet. Han risikerer nu at falde tilbage i rollen som international paria.