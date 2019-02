Ekspert er optimist trods sammenbrud: Nye atomforhandlinger er realistiske

Selv om der ikke er kommet en aftale ud af topmødet mellem USA’s præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un, er alt ikke tabt på gulvet. Det vurderer Lau Øfjord Blaxekjær, der er forsker ved Nias, Nordic Institute of Asia Studies.

Planen var ellers, at de skulle underskrive en fælles erklæring. Også den planlagte fælles frokost er blevet aflyst.

Næppe højspændt situation igen

Hvor alvorligt er det, at forhandlingerne er brudt sammen?

»Det betyder noget for konflikten i Nordøstasien, men det er ikke sådan, at vi nu pludselig er tættere på krig. Det betyder noget, at Nordkorea og Kina er kommet tættere på hinanden igen, det forhold er blevet godt igen, og det er positivt i forhold til stabilitet i regionen. Kina vil ikke have risiko for krig, de vil have USA væk fra regionen«, siger forskeren.

Lige meget hvad, tror jeg ikke, at situationen igen vil blive så højspændt, som den tidligere har været. Lau Øfjord Blaxekjær, forsker

Spørgsmålet er så, siger Lau Øfjord Blaxekjær, om der igen vil genopstå en krigsretorik mellem Trump og Kim Jong-un.

»De har jo tidligere truet hinanden og kaldt hinanden grimme ting. Men lige meget hvad, tror jeg ikke, at situationen igen vil blive så højspændt, som den tidligere har været. Der kan stadig være en tro på, at man kan genoptage forhandlingerne igen«, siger han og tilføjer:

»Der har jo ligget en køreplan for forhandlingerne, som har været forberedt i et stykke tid. Der har været nogle betingelser for, hvordan og hvornår Nordkorea skulle afgive deres atomvåben. Det er et krav fra USA’s side, mens kravet fra Nordkorea er, at USA trækker deres styrker ud af Sydkorea og måske skærer ned på styrkerne i Japan«.

»Hvem der så ikke har villet give sig, og hvad de reelt er uenige om, er svært at sige«.

Trump: Nogle gange må man gå

Trump og hans udenrigsminister Mike Pompeo har netop udtalt, at de stadig er meget optimistiske trods sammenbruddet.

Ifølge Trump krævede Nordkorea, at de amerikanske sanktioner mod landet blev ophævet helt mod til gengæld at indlede en nedrustning af dele af landets atomprogram.

Trump siger, at USA var villig til at fjerne nogle af sanktionerne, men ikke dem alle, da der er brug for at lægge et fortsat pres på styret i Nordkorea.

»Nogle gange er man bare nødt til at gå«, sagde Trump.