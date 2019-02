Pakistan: Vi vil løslade jagerpilot som en fredsgestus

Jagerpiloten Abhinandan Varthaman kan snart genvinde sin frihed efter onsdag at være blevet taget til fange af pakistanske soldater.

Den tilfangetagne indiske jagerpilot Abhinandan Varthaman vil blive løsladt fredag.

Det siger den pakistanske premierminister, Imran Khan, ifølge nyhedsbureauet AP.

Khan siger at løsladelsen er en»fredsgestus«.

Abhinandan Varthamans fly blev onsdag skudt ned, og han blev taget til fange i grænseområdet mellem Pakistan og Indien.

Dagen inden havde indiske jagerfly angrebet mål på den pakistanske side af den kontrollinje, der løber gennem Kashmir-regionen, som begge lande gør krav på.

Imran Khans meddelelse om, at piloten vil blive løsladt, kom i forbindelse med en tale i det pakistanske parlament, der var indkaldt for at diskutere den højspændte situation mellem nabolandene Indien og Pakistan.

De to lande strides om retten til Kashmir-regionen i grænselandet, og på det seneste er spændingerne taget til.

Tirsdag angreb indiske fly en formodet terroristlejr på den pakistanske side af den kontrollinje, der deler Kashmir i to, og onsdag svarede Pakistan igen ved at skyde to indiske jagerfly ned.

Den ene pilot, Abhinandan Varthaman, blev efterfølgende taget til fange af pakistanske soldater efter i første omgang at være blevet overdænget med slag og spark af de lokale, der fandt ham.

Han har i en video offentliggjort af det pakistanske militær hævdet, at han bliver behandlet godt.