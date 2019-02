Her er de vigtigste nedslag i historien om Korea-krigen

Næsten 70 år efter at Korea-krigen brød ud, er der stadig en kløft mellem Nordkoreaog Sydkorea, både politisk og økonomisk.

I dag brød forhandlingerne sammen mellem USA’s præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder Kim Jong-un. Det vidner om, at den gamle konflikt stadig lever videre.

Lau Øfjord Blaxekjær, der er forsker ved Nias, Nordic Institute of Asia Studies, giver her et historisk oprids af, hvad det hele handler om:

Efter 1945:

Vi starter tilbage i tiden lige efter 2. Verdenskrig. Sovjet, USA og Europa er ved at opdele verden i deres interessesfærer og landområder.

Samtidig er der borgerkrig i Kina mellem kommunisterne ledt an af Kinas Mao Zedong og nationalisterne. I 1949 vinder Mao opgøret med hjælp fra Sovjetunionen. De får drevet nationalisterne ud, og Mao proklamerer i oktober 1949, at Kina har rejst sig, og at hans Røde Hær har besejret de nationalistiske styrker og smidt alle ud, der ikke vil Kina det godt.

1950’erne:

Det ændrer dynamikken i Østasien og i Japan, hvor USA har tilladt demokrati, tilladt, at alle, der vil stille op til valg, kan stille op. Kommunisterne i Japan er ved at få politisk magt, og det bryder USA sig ikke om, så de hjælper de konservative kræfter i Japan til at komme tilbage til magten i 1950’erne.

Foto: Anonymous/Ritzau Scanpix I dette billede fra Korean Central nyhedsbureau ser man tropper fra Nordkorea under Korea-krigen.

I 1950 bryder Korea-krigen ud. Historikerne er lidt uenige om årsagen. Men de fleste historikere er enige om, at Sovjetunionen har hjulpet og har været med til at indsætte Kim Il Sung som leder og støtte det regime i Nordkorea.

De får held til at komme langt ned syd på i Korea, men der kommer en massiv amerikansk hær ind, og man får en stilstand der, hvor grænsen er i dag.

Efter den kolde krig i 1947 – 1991:

Globaliseringen og den økonomiske udvikling sætter en anden dagsorden.

Sydkorea får demokrati i slutningen 80’erne, og Kina udvikler sig hastigt. Samtidig bryder Sovjet ned. Der kommer hungersnød i Nordkorea, og nødhjælpsorganisationer kommer til. I midten og slutningen af 1990’erne, er USA og Nordkorea tæt på at lave en fredsaftale.

Foto: Gh Gene Herrick/Ritzau Scanpix Tilfangetagne nordkoreanske piger på vej til toget og rejsen mod Pusan i Sydkorea.

Men forhandlingerne bryder sammen, og Nordkorea mener, at USA løb fra aftalen.

Det resulterer i, at Nordkorea isolerer sig endnu mere og udvikler atomvåben, så de har noget at forhandle med – og som sikkerhed, så ingen tør angribe landet.

De seneste dage har USA’s præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un så talt om hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at de endelig kan slutte fred. Atomforhandlingerne brød dog sammen.