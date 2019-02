Topmødet mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un (t.v.), og USA's præsident, Donald Trump, i Hanoi, Vietnam,var lagt an til at blive en stor løsning på en ophedet konflikt mellem de to lande, hvor de to statsledere skulle underskrive en aftale om, at Nordkorea vil afruste sine atomvåben. Men topmødet blev brat afbrudt, og ingen ny dato er sat.