Minister går i protest mod mulig udsættelse af brexit

Den britiske landbrugsminister, George Eustice, træder tilbage. Det sker som en følge af, at premierminister Theresa May har meldt sig klar til om nødvendigt at udsætte brexit.

May har tilbudt parlamentet en afstemning om at udskyde brexit, hvis hendes aftale med EU nedstemmes, eller en afstemning om en no-deal gør det samme.

Der er godt en måned, til at Storbritannien træder ud af EU efter den nuværende køreplan. Det sker ved midnat 29. marts.

»Jeg har besluttet at træde ud af regeringen efter denne uges beslutning, som vil tillade en udsættelse af vores exit fra EU«, skriver Eustice i et brev til May.

May lovede tidligere på ugen under pres fra proeuropæiske ministre i hendes egen regering, at de som en sidste løsning ville kunne få et ord at skulle have sagt. Altså at Storbritannien beder EU om at udsætte den britiske udtræden 29. marts for at kunne forhandle videre om en aftale.

Eustice siger, at han vil stemme for Mays aftale, når hun vender hjem med en forbedret aftale med EU.

May: Vil ikke vakle

Han advarer om, at en udsættelse af brexit vil betyde, at betingelserne for at forlade EU vil komme som et diktat fra Bruxelles. Det vil være den 'endelige ydmygelse af vort land', siger han.

»Vi kan ikke med succes forhandle brexit, medmindre vi er rede til at gå gennem døren. Vi må derfor havde mod til om nødvendigt på ny at kræve vores frihed først og forhandling derefter«, føjer han til.

Premierministeren skriver i et svar til Eustice, at hun ikke vil vakle.

»Vores absolutte fokus bør været rettet mod at få en aftale, som kan mønstre støtte i parlamentet, så vi kan træde ud 29. marts«.

May har bestemt, at der skal være en afstemning i parlamentet om den plan, hun har forhandlet med EU, 12. marts.

Taber hun den afstemning, skal der 13. marts stemmes om at forlade EU helt uden en aftale.

Er der heller ikke flertal for det forslag, skal der 14. marts stemmes om at udskyde brexit i en kortere periode.

ritzau