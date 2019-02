Netanyahu under pres før valg - sigtes for korruption

Rigsadvokaten i Israel bekræfter torsdag aften, at han vil sigte premierminister Benjamin Netanyahu for korruption.

Det kan sprede stor politisk usikkerhed under den valgkamp, der er i fuld gang op til valget 9. april.

Netanyahu kalder i en kommentar anklagerne for en 'heksejagt'.

»Der er intet i disse beskyldninger. Hele dette korthus vil falde«, siger han på tv.

Sigtelserne er på flere punkter. De omhandler bestikkelse, svindel og tillidsbrud. Men de skal igennem en høringsproces - formentlig efter valget - hvor Netanyahu vil få mulighed for at overtale rigsadvokaten til at droppe sagen.

Den 69-årige premierminister er blandt andet mistænkt for at have modtaget gaver fra velhavende forretningsfolk til godt 1,7 millioner kroner. Det drejer sig ifølge anklagemyndigheden om cigarer, champagne og juveler.

Han beskyldes også for at have gjort tjenester for en avis og et webmedie, der har givet ham positiv dækning.

Kan få op til ti års fængsel

Hvis han dømmes skyldig, kan få op til ti års fængsel, når det gælder bestikkelse. Mens der er en strafferamme på tre års fængsel for svindel og tillidsbrud.

Det kommer ikke som en overraskelse, at Netanyahu, den længst siddende premierminister i Israel, bliver sigtet.

I december anbefalede politiet, at der indledes en sag mod ham for bestikkelse og svindel.

Politiske meningsmålinger viser lige nu et tæt opgør mellem Netanyahus blok af højrefløjspartier og en centrum-venstre-alliance, der i disse dage og uger stormer frem.

Netanyahu er senest blevet kritiseret skarpt hjemme og af jødiske organisationer i udlandet for at ville inddrage et racistisk parti i sin regering.

USA's præsident, Donald Trump, har et nært forhold til Netanyahu. Han blev inden afrejsen fra Hanoi i Vietnam, hvor han havde været til et topmøde med Nordkoreas leder, spurgt om den israelske regeringschefs vanskeligheder hjemme.

»Jah, jeg mener bare, at han er en storslået premierminister«.

ritzau