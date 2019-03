USA udlover dusør på 1 million dollar i jagt på bin Ladens søn

Otte år efter Osama bin Ladens død er hans 30-årige søn, Hamza bin Laden, trådt ud af faderens skygge og har taget en ledende rolle i den militante gruppe al-Qaeda.

Det har fået den amerikanske regering til at udlove en dusør på en million dollar for hjælp, der kan føre til den yngre bin Ladens tilfangetagelse.

Det meddeler USA's udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge ministeriet er man i øjeblikket i færd med at lokalisere Hamza bin Laden, og dusøren skal ses som en 'belønning for at hjælpe med til at opnå retfærdighed'.

Osama bin Laden og al-Qaeda-netværket stod bag planlægningen og udførelsen af angrebene 11. september 2001 mod World Trade Center i New York og Pentagon i Washington, hvor knap 3000 mennesker blev dræbt og mere end 6000 såret.

Amerikanske specialstyrker dræbte Osama bin Laden under en operation i den pakistanske landsby Abbottabad i 2011. Her blev også en anden af bin Ladens sønner, Khalid, dræbt.

Global terrorist

Allerede i 2017 blev Hamza bin Laden udpeget som global terrorist af de amerikanske myndigheder. Efter Osama bin Ladens foretrukne arving, sønnen Saad, blev dræbt i et droneangreb i 2009, blev Hamza den nye arvtager.

I 2016 optrådte han i videooptagelser distribueret af al-Qaeda. Heri sagde han, at det amerikanske folk var ansvarlig for dets lederes beslutninger, og at den militante bevægelses hellige krig mod USA ville fortsætte.

Ifølge nyhedsbureauet AP bliver Hamza bin Laden nogle gange omtalt som 'prinsen af jihad'.

Hans opholdssted har været genstand for spekulation i årevis. Han menes at befinde sig i Afghanistan eller nabolandet Pakistan.

Enkelte rygter har dog tidligere placeret ham under husarrest i Iran, fængslet af det iranske præstestyre.

