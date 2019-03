Nordkorea afviser Trumps forklaring: Vi krævede ikke alle sanktioner hævet

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap havde Nordkoreas største avis Rodong Sinmun i sin morgenudgave fredag fyldt hele forsiden med artikler fra topmødet samt billeder, hvor Trump og Kim smilende trykker hinandens hænder. Men heller ikke Rodong Sinmun nævnte, at topmødet var brudt sammen.

Hårde toner fra Nordkoreas topforhandlinger

Der er dog tilsyneladende forvirring i den nordkoreanske topledelse omkring, hvad reaktionen på topmødesammenbruddet skal være.

For den nordkoreanske viceudenrigsminister, Chon Son-hui, der samtidig er en af styrets vigtigste og mest fremtrædende forhandlere med USA, kom i løbet af natten til fredag med de foreløbig hårdeste udmeldinger.

Ifølge nyhedsbureauet Yonghap sagde han, at Kim Jong-un »hen ad vejen kunne have mistet sin entusiasme for en aftale« med USA, mens avisen Wall Street Journal citerede ham for, at han »ikke kunne garantere, at denne chance ville blive tilbudt USA en gang til«.

Også Kim Jong-un viste tilsyneladelse tegn på skuffelse.

Planen var, at han efter topmødet skulle foretage et officielt besøg i Vietnam. Men fredag meddelte de nordkoreanske myndigheder, at han allerede lørdag vil forlade Vietnam i sit grønne, armerede tog - og ikke først søndag, sådan som det ellers havde fremgået af det oprindelige program.