Milepæl for psykisk vold: Britisk sag om hammerdrab skal gå om

Den 65-årige Sally Challen brød i gråd, da hun hørte afgørelsen:

Mere end syv år efter at hun blev idømt en livstidsstraf for at have myrdet sin mand med 22 hammerslag, er kendelsen blevet omstødt ved en appeldomstol i London. Nu skal mordsagen gå om, for ifølge afgørelsen blev der ikke lagt vægt på hendes psykiske tilstand.

Dommen, der faldt torsdag aften, er en sejr for især parrets 31-årige søn, David, der i årevis har kæmpet for at få omstødt kendelsen, med den begrundelse at hans mor i årtier blev udsat for ødelæggende psykisk vold fra hans far, Richard. Et forhold, retten i 2011 ikke vægtede højt.

David Challen kaldte det et fantastisk øjeblik, da han fik at vide, at hans mor får en ny chance.

»Den mishandling, vores mor blev udsat for, blev efter vores mening aldrig anerkendt, og hendes mentale tilstand blev ikke taget i betragtning«, sagde han på et pressemøde efter afgørelsen.

Today we made history!



Our mother’s murder conviction has been quashed!



So thankful to:

Claire Wade@HWistrich@justice4women



Special thanks: James, Jen, John and Ian.



+ the countless people outside the courts and the victims affected who reached out#FreeSallyChallen pic.twitter.com/uGqVLbyHla — David Challen (@David_Challen) February 28, 2019

Den nye afgørelse falder, efter at der i 2015 blev indført en ny britisk lov, der gjorde coercive control, tvangskontrol, strafbart. Altså psykisk mishandling, der for eksempel nedbryder en persons selvværd.

Den lov gav nyt håb for Sally Challen og hendes støtter. Og med en milepælsafgørelse i en spektakulær mordsag er det en gang for alle fastslået, at selv i de alvorligste sager er man nødt til at tage psykisk vold med i det samlede billede, lød det torsdag fra Sally Challens advokat, Harriet Winstrich.

»Uanset det endelige udfald af denne sag har vi haft held med at skaffe opmærksomhed og en meget dybere forståelse af begrebet tvangskontrol«, sagde hun ifølge flere britiske medier.

Den britiske lov fra 2015 minder om den, den danske regering i øjeblikket forsøger at få igennem Folketinget. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremlagde 9. januar et lovforslag, der vil sidestille psykisk vold med fysisk vold.

Et frygteli gt ægteskab

Georgina ’Sally’ Challen var kun 15 år, da hun mødte den flere år ældre Richard Challen. Men kort efter den stormende forelskelse begyndte den charmerende mand at vise en tyrannisk og brutal side, har både hun og parrets to børn fortalt.

Den yngste, David, har til flere medier fortalt, at den hovedrige bilsælger igen og igen hånede sin kones udseende, afskar hende fra penge og transport, forbød hende at modsige ham og var hende åbenlyst utro. Han har fortalt, at han væmmedes ved sin far.

I 2010 lå parret i skilsmisseforhandlinger, men mod sønnens ønsker besluttede Sally Challen at klinke skårene. Hun har fortalt, at på et forsoningsmøde kommanderede han hende til at købe ind og lave morgenmad, mens han selv talte i telefon med en gammel flamme. Da hun konfronterede ham med det, bad han hende om at blande sig udenom. Da slog det klik for hende, og hun greb en hammer og slog ham, mens han spiste.

Ngo’en Justice for Women, der har arbejdet sammen med Sally Challens familie om appelsagen, vil nu bruge afgørelsen i flere andre sager. Mindst to af dem er mordsager, hvor en kvinde har myrdet en mand, der angiveligt udøvede psykisk terror mod hende.