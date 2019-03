Sydkoreas præsident taber stort på sammenbrud

Sydkorea havde håbet, at topmødet i Hanoi ville have ført til fornyet samarbejde mellem de to Koreaer.

Det er kun nogle få måneder siden, at den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, var et varmt bud på den næste modtager af Nobels Fredspris.

Det var i høj grad på grund af hans indsats, at Nordkorea og USA var begyndt at tale sammen.

Men nu ligner Moon Jae-in den største taber, efter at Donald Trump og Kim Jong-un torsdag afbrød deres topmøde i Vietnam uden en aftale, der kunne føre forhandlingerne om atomnedrustning videre.

Tale måtte ændres

Den sydkoreanske præsident var så sikker på en topmødesucces, at han fredag havde planlagt at holde en stor tale om sine visioner for et øget samarbejde mellem Syd- og Nordkorea.

Moon Jae-in havde set for sig, at topmødet ville føre til en lettelse af nogle af de sanktioner, som i dag forhindrer Sydkorea i at lave projekter inden for bl. a. handel, industri og turisme med Nordkorea.

Nu kan han foreløbig skyde en hvid pil efter de drømme.

Alligevel forsøgte Moon Jae-in at lyde optimistisk i den tale, han i stedet kom med fredag, hvor sydkoreanerne fejrede en af årets store helligdage. Han mente, at sammenbruddet »er en del af en proces, der skal nå et højere niveau af enighed«.

»Nu er vores rolle blevet endnu vigtigere«, sagde han.

Donald Trump ringede til Moon Jae-in, da den amerikanske præsident sad ombord på Air Force One på vej tilbage til USA fra Vietnam, hvor han opfordrede Moon til at fortsætte sin mæglerrolle.

Fra stærk til sårbar

Men sammenbruddet har gjort Moons position sårbar. Lige siden han blev valgt til sydkoreansk præsident, har hans største politiske mærkesag været en tilnærmelse til Nordkorea. Indtil for kun få måneder siden førte hans penduldiplomati til, at han lå tårnhøjt i meningsmålingerne.

Nu begynder hjemlige problemer som arbejdsløshed og faldende vækst at få hans popularitetstal til at gå nedad, og med topmødesammenbruddet i Hanoi risikerer hans aura at falme yderligere i vælgernes øjne.

Dertil kommer, at han også bliver et lettere offer blandt sydkoreanere på den nationalkonservative fløj, der fra begyndelsen har været skeptisk over for hans flirten med Nordkorea, som i deres øjne er et notorisk upålideligt forbryderregime.

»Sydkoreanske konservative vil intensivere deres kritik af præsident Moons tilnærmelser til Nordkorea for at være gået for langt og for hurtigt«, sagde Leif-Eric Easley, professor i internationale studier på Ewha Womans University i Seoul, torsdag til avisen The New York Times.

Kløft mellem Nordkorea og USA

Som mægler skal Moon Jae-in nu prøve at få USA og Nordkorea til at finde sammen igen.

Det kan blive svært. Ikke mindst efter at den nordkoreanske udenrigsminister, Ri Yong-ho, har afvist Donald Trumps forklaring om årsagen til sammenbruddet. Ifølge Trump krævede Nordkorea alle sanktioner ophævet for at lukke sit mest centrale atomanlæg – det såkaldte Yongbyon-kompleks.

Ifølge den nordkoreanske udenrigsminister krævede Nordkorea kun dele af sanktionerne ophævet til gengæld for lukningen.