Avis: Spanien vil tage imod 400.000 briter efter brexit

Spanien planlægger at give opholdstilladelse til 400.000 briter ved et no-deal brexit. Det skriver avisen El Pais.

De spanske myndigheders plan gør det klart, at de regler, som de spanske myndigheder indfører, skal modsvares af lignende regler i Storbritannien - gældende for spaniere i landet, skriver El Pais.

Den spanske udenrigsminister, Josep Borrell, siger, at han ikke ønsker at opleve en situation, hvor britiske og spanske statsborgere står uden rettigheder efter et hårdt brexit.

El Pais skriver, at den nye lovgivning, som kun bliver gældende i tilfælde af et hårdt brexit, også gælder Gibraltar.

»Men regeringen i Madrid insisterer på, at det vil have indflydelse på enhver brexit-ordning vedrørende halvøen«.

Udkastet til de nye regler vil øjeblikkeligt blive sendt til parlamentet, som står for at skulle opløses, da der er udskrevet valg.

Reglerne omfatter kun i brede termer andre områder som det nationale luftfartsselskab Iberia, som hovedsageligt ejes af den britisk-spanske gruppe IAG.

Den spanske regering udsendte i sidste måned et dekret om, at der skal ansættes 1735 offentligt ansatte, som skal tage sig af følgerne af brexit - navnlig i forbindelse med grænse- og toldkontrol.

ritzau