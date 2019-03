Sammenstød i Algeriet - vrede borgere kræver regimet væk

Titusinder demonstrerer fredag i Algeriets hovedstad og andre byer i landet mod regimet. Der meldes om sammenstød med politiet.

Det rapporterer nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Demonstranterne i hovedstaden Algier er vrede over, at den aldrende og skrantende præsident, Abdelaziz Bouteflika, går efter en femte periode som landets leder.

Bouteflika har allerede været præsident i 20 år.

Der er sammenstød, og demonstranter kaster med sten. Politiet svarer igen ved at affyre tåregas mod demonstranterne.

En person er dræbt, oplyser en 'velinformeret kilde' ifølge Reuters. Vedkommende blev ifølge nyhedsbureauets oplysninger mast ihjel under et sammenstød mellem politi og demonstranter i Algier.

Samtidig oplyser politiet i byen ifølge nyhedsbureauet AFP, at 56 politifolk og syv demonstranter er kvæstet i de voldsomme sammenstød.

Først på aftenen nærmer en gruppe vrede borgere sig præsidentpaladset i den centrale del af byen.

Demonstrationer den sidste uge

Protesterne voksede fra tidligt på eftermiddagen.

»Regime-mordere, lød råbet tidligere fra demonstranter, mens mænd og kvinder i alle aldre bevægede sig ud på byens store boulevarder. Her er demonstrationer normalt forbudt«.

»Folket ønsker regimets fald«, lød et andet råb i gaderne.

Kilder i politiet siger til AFP, at 'adskillige titusinder af mennesker' har været på gaden i Algier i løbet af dagen.

Demonstrationerne mod regimet begyndte for en uge siden.

Bouteflika, der lørdag bliver 82 år, blev i 2013 ramt af slagtilfælde. Han har siden kun vist sig nogle få gange offentligt. Da nyheden kom, at han søger genvalg, udløste det vrede hos mange borgere. De mener ikke, at han er egnet til at lede landet.

»Se på de unge i Algeriet. Alt hvad de kræver er en fuldgyldig præsident, som kan tale til folket, siger Hamdane Salim, en 45-årig offentligt ansat arbejder til Reuters.

»20 år er nok, lyder det fra en kvinde, der er på gaden sammen med sin mand og børn«.

Andre siger, det er en dag til fejring.

»Vi fejrer Algeriets genfødsel. Det er som ved afslutningen af en fodboldkamp, og Algeriet har vundet 3-0«, lyder det fra en tredje person.

Der har også været mange mennesker på gaden i byerne, Constantine, Setif, Tizi Ouzou og Bouira.

Mange borgere i Algeriet har i årevis holdt sig væk fra politiske protester.

De har frygtet Bouteflikas sikkerhedstjeneste og den skare af veteraner fra den algeriske uafhængighedskrig fra 1954 til 1962, der har sat sig tungt på samfundsapparatet.

ritzau