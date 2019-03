Fængslede tyske IS-krigere kan beholde deres statsborgerskab

Tyskland vil ikke tage statsborgerskabet fra tyske IS-krigere med dobbelt statsborgerskab.

Det oplyser den tyske regering fredag.

Forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, tale tidligere denne uge om at ændre loven, så personer, der har tilsluttet sig Islamisk Stat eller lignende ekstremistiske bevægelser, kan blive frataget deres statsborgerskab.

Fredag præciserede regeringen, at en sådan lovændring ikke vil have tilbagevirkende kraft. Dermed får en ændring ikke betydning for de tyske fremmedkrigere, som aktuelt sidder fængslet i Syrien.

ritzau