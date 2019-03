Da udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mandag holdt tale foran FN’s Menneskerettighedsråd, opremsede han brud på menneskerettighederne i Yemen, Østukraine, Venezuela, Syrien, Iran, Saudi-Arabien, Bahrain og Tyrkiet.

Sagen kort Overvågning af uighurerne I 2014 begyndte den kinesiske regering sin massive overvågning af det muslimske mindretal uighurerne. Efter at de havde begået en stribe voldelige angreb mod det kommunistiske styre vurderede det kinesiske styre, at uighurerne udgjorde en stor sikkerhedstrussel. Derfor satte kineserne en kampagne i værk, der skulle gøre uighurerne til loyale støtter af kommunistpartiet, og flere hundrede såkaldte ’genopdragelseslejre’ blev opført. Siden er op mod en million uighurer blevet sendt på tvungent ophold i de overfyldte lejre, hvor de er blevet sat til at lytte til prokinesiske taler, patriotiske sange og skrive selvkritiske tekster.I sidste uge kom det frem, at det kinesiske styre foruden at overvåge uighurerne systematisk også indsamler deres dna under dække af et gratis sundhedstjek. På den måde kan regeringen nemmere finde frem til de uighurer, der modsiger sig loyalitetskampagnen. Vis mere

Men udenrigsministeren nævnte slet ikke Kina og den massive overvågning af det muslimske mindretal uighurerne i Xinjiang-provinsen, selv om han tidligere i Politiken har kaldt situationen for »voldsomt foruroligende«.

Og det burde han uden tvivl have gjort, mener udenrigsordfører i Socialdemokratiet Nick Hækkerup.

»Kina har alvorlige menneskerettighedsproblemer. Her skal han ikke bare vende det blinde øje til«, siger han.

Yemen er ikke vigtigt for Danmark

Ifølge Nick Hækkerup kan Samuelsen være bange for konsekvenserne ved at udtale kritik af en vigtig handelspartner som Kina. Så i stedet valgte Samuelsen at fokusere på lande, der ikke har så betydelige relationer til Danmark, som Kina har.

»Et land som Yemen er ikke særlig vigtigt for os. Vi har for eksempel ikke noget handel med dem«, siger han.

»Kina er derimod en rigtig vigtig part for Danmark, så jeg tænker, at det er derfor, at han undlader at nævne problemerne der«.

Det er uforståeligt

Han bliver bakket op af SF’s udenrigsordfører, Holger K. Nielsen.

»Det er uforståeligt, når vi hører om meget grove overgreb på det muslimske mindretal i Kina«, siger han og fortsætter:

»Anders Samuelsen skal ikke holde sig tilbage, fordi kineserne bliver vrede over enhver form for kritik. Det går altså ikke«.

Holger K. Nielsen mener, at det er helt berettiget, at udenrigsministeren nævner lande som Yemen, Østukraine og Venezuela i sin tale.

»Men han skulle også bare have nævnt Kina i den sammenhæng«, siger han.

Danmark blev for første gange nogensinde valgt ind i FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2018, og det skal vi være glade for, mener Nick Hækkerup.

»Men den plads skal altså bruges rigtigt. Vi bliver nødt til at kritisere alle de steder, hvor der sker brud på menneskerettighederne«, lyder det fra ham.