Trump rækker hånden ud til Kim Jong-un: Stopper militærøvelser med Sydkorea

Få dage efter topmødesammenbruddet i Hanoi efterkommer USA et af Nordkoreas største krav for videre forhandlinger.

USA og Sydkorea forsøger nu i fællesskab at få skudt de sammenbrudte forhandlinger med Nordkorea i gang igen ved at efterkomme et af Nordkoreas vigtigste krav.

USA og Sydkorea meddelte natten til søndag dansk tid, at de sammen havde besluttet at annullere to af deres største fælles militærøvelser i foråret, som går under navnene 'Key Resolve' og 'Foal Eagle'.

Det er uklart, om beslutningen er permanent, men nyhedsbureauet AP citerede søndag amerikanske regeringskilder for, at den militære træning fremover vil blive opretholdt gennem mindre øvelser og computersimuleringer.

I en erklæring understregede den fungerende amerikanske forsvarsminister, Patrick Shanahan, og hans sydkoreanske kollega, Jeong Kyeong-doo, at beslutningen »afspejlede vores ønske om at reducere spændingen og styrke vores diplomatiske bestræbelser på at opnå komplet atomnedrustning på Den Koreanske Halvø«.

Nordkorea har endnu ikke kommenteret beslutningen, men et stop for de årlige fælles militærøvelser mellem USA og Sydkorea har i årevis været et topkrav for styret i Pyongyang, der både anser dem som en provokation og en trussel mod landets sikkerhed.

Trump skeptisk

Efter det første topmøde mellem USA og Nordkorea i Singapore sidste år suspenderede Trump overraskende flere af de store militærøvelser, USA og Sydkorea plejede at have hvert år. Trump erkendte i sin begrundelse, at disse øvelser kunne forekomme provokerende over for Nordkorea, men hans største indvending var, at de var meget dyre at afholde.

Efterfølgende har Trump gentaget flere gange, at han også anså de tilbageværende store militære øvelser med Sydkorea for at være spild af penge, og derfor kommer beslutningen om at indstille forårsøvelserne ikke som den store overraskelse.

Det er uklart, om beslutningen reelt var truffet før topmødet i Hanoi og skulle have indgået i en aftale.

Genoplivning af forhandlinger

Topmødet i Hanoi tidligere på ugen brød sammen, fordi USA og Nordkorea ikke kunne nå til enighed om, hvor meget Nordkorea skulle nedruste.

Avisen New York Times skrev søndag morgen i en større gennemgang af topmødeforløbet, at der ikke er aftalt nye forhandlinger mellem USA og Nordkorea, hvilket også fremgår af andre tidligere medierapporter. Derfor kan meldingen om at indstille forårsøvelserne ses som et forsøg fra amerikansk side på at få nordkoreanerne tilbage til forhandlingsbordet.

Samtidig vil den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, forsøge at bruge meldingen til at styrke sin dialog med den nordkorenske leder, Kim Jong-un. Sydkorea har de seneste år spillet en mæglerrolle mellem USA og Nordkorea, og den sydkoreanske præsident har gjort en forbedring af forholdet til Nordkorea til sin største politiske mærkesag.

Men samtidig er han under pres fra de nationalkonservative fløje i sydkoreansk politik, der beskylder ham for at være naiv og have solgt ud til Nordkorea.

Amerikansk beskyttelse

Det nordkoreanske militær er langt stærkere end det sydkoreanske - udover at styret har atomvåben og en stor beholdning af kemiske og biologiske våben - og derfor har Sydkorea bundet sin egen nationale sikkerhed op på amerikansk beskyttelse, hvilket er en af årsagerne til, at de to lande hvert år har gennemført flere store fælles militærøvelser.

Desuden har USA over 20.000 amerikanske soldater placeret i Sydkorea, som Nordkorea også har krævet, at USA trækker hjem.

Det har USA hidtil afvist, og ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap understregede USA og Sydkorea i deres fælles erklæring natten til søndag, at beslutningen om at indstille forårets militærøvelser ikke ændrer på støtten til tilstedeværelsen af de amerikanske tropper i Sydkorea.