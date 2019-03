USA og Sydkorea har i fællesskab besluttet at efterkomme et af Nordkoreas vigtigste krav: at annullere to af deres største fælles militærøvelser, som går under navnene ’Key Resolve’ og ’Foal Eagle’.

Militærøvelserne begynder normalt i marts og strækker sig over ti dage. Tidligere har militærøvelserne involveret 200.000 sydkoreanske styrker og ca. 30.000 amerikanske soldater.

Beslutningen blev truffet for at støtte den igangværende diplomatiske bestræbelse på at opnå atomnedrustning og lette de militære spændinger med Nordkorea.

Styret i Pyongyang har tidligere set disse øvelser som provokerende, så med denne annullering kan USA forbedre båndene med Nordkorea.

Ifølge avisen The Guardian har modstandere af annulleringen af militærøvelserne advaret om, at det kan påvirke kampberedskabet i de kombinerede amerikanske og sydkoreanske styrker og dermed give Nordkorea en strategisk fordel på den delte halvø.

Brugen af atomvåben er usandsynlig

Men Ahn Chan-il, formanden for Verdens Institut for nordkoreanske studier i Seoul, mener, at sådanne bekymringer er overdrevne.

»En suspendering eller nedgradering af USA og Sydkoreas militære øvelser kan skade beredskabet af de to militærstyrker, men jeg tror ikke, at det vil blive en seriøs sikkerhedstrussel mod Sydkorea«.

»Sydkoreas konventionelle styrker udgår fra Nordkorea, og i betragtning af den nuværende situation (med USA og de eksisterende sanktioner, red.) er det meget usandsynligt, at Pyongyang vil gøre noget med sine atomvåben i en overskuelig fremtid«, siger han.

Det er endnu uklart, om beslutningen om at droppe de militære øvelser er permanent.

Nordkorea har endnu ikke kommenteret beslutningen, men et stop for de årlige fælles militærøvelser mellem USA og Sydkorea har i årevis været et topkrav for styret i Pyongyang, der både anser dem som en provokation og en trussel mod landets sikkerhed.