Dansk turistbus er forulykket i Sverige: »Enkelte har fået lidt knubs, men intet alvorligt«

Omkring klokken 13 er der sket en ulykke, hvor en bus efter sigende skal være væltet mellem Lofsdalen og Glöte i Härjedalens Kommune i Sverige. Området ligger cirka fem timer nordvest for Stockholm. Der er tale om en dansk turistbus med mange unge passagerer.

Flere af personerne i bussen er blevet skadet.

»Af de første rapporter lyder det, at der var omkring 40 yngre passagerer ombord, hvoraf nogle har fået påført mindre skader«, siger Nichal von Essen, der er leder ved Räddningstjänsten Jämtland, til Expressen.

Redningstjenestens personale er tilkaldt til ulykkesstedet, og de beretter ifølge avisen, at der er tale om få personer, der er kommet mindre til skade. Nichlas von Essen vurderer, at det er op til ambulancepersonalet at vurdere, om de tilskadekomne skal på hospitalet eller ej.

Ifølge den svenske transportstyrelse er der tale om en dansk turistbus.

»Det er en dansk-registreret bus med turister i henhold til de oplysninger, jeg har modtaget«, siger Ulrika Karlsson igennem Transportstyrelsens pressetjeneste.

Der var ikke andre køretøjer involveret i ulykken.

Bussen kørte i grøften

Et øjenvidne ankom til ulykkesstedet umiddelbart efter ulykken.

»Vi ankom kort efter, at bussen kørte i grøften. Bussen er gledet af vejen og ligger nu på siden. Der står mange mennesker på vejen ved siden af bussen, og en del virker chokerede«, siger Ola Andersson til Expressen.

Ifølge vidnet er det kun halvdelen af vejen omkring ulykkesstedet, der er blevet ryddet for sne.

Det drejer sig om en bus med elever fra Vesterdal Efterskole. Det skriver BT.

Efterskolen bekræfter på sin Facebook-side, at bussen med elever fra skolen er forulykket.

»Enkelte har fået lidt knubs, men intet alvorligt. Flere er naturligt berørt af situationen og busselskabet har iværksat, at der kommer krisepsykologer, der kan bidrage til at bearbejde oplevelsen«, skriver efterskolen.

Ifølge Expressen sner det meget i området søndag. Derudover er der ekstra trafik på stedet, fordi der er mange på vej til og fra populære skisportssteder i området.