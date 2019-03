Dansk bus forulykket i Sverige

Omkring klokken 13:00 søndag skete der en ulykke, hvor en bus eftersigende skal være væltet mellem Lofsdalen og Glöte i Härjedalens Kommune i Sverige. Der er tale om en dansk turistbus med en masse unge passagerer.

Flere af personerne i bussen er blevet skadet.

»Af de første rapporter lyder det, at der var omkring 40 yngre passagerer ombord, hvoraf nogle har fået påført mindre skader«, siger Nichal von Essen, der er officer ved Räddningstjänsten Jämtland, til Expressen.

Redningstjenestens personale er tilkaldt til ulykkesstedet, og de beretter ifølge avisen, at der er tale om få personer, der er kommet mindre til skade. Nichlas von Essen vurderer, at det er op til ambulancepersonalet at vurdere, om de tilskadekomne skal på hospitalet eller ej.

OPDATERES