Huaweis finansdirektør sagsøger Canadas regering og politi Huawei-direktør Meng Wanzhou mener, at hun fik krænket sine rettigheder under anholdelse i Canada.

Finansdirektøren for den kinesiske elektronikgigant Huawei, Meng Wanzhou, vil sagsøge både Canadas regering, politistyrke og grænsekontrollen.

Wanzhou blev anholdt i lufthavnen i den canadiske by Vancouver den 1. december sidste år. Det skete på opfordring fra USA.

Huawei-chefen mener, at hun i den forbindelse fik krænket sine rettigheder.

Hun skal være blevet tilbageholdt, gennemsøgt og afhørt, inden hun fik at vide, at hun var blevet anholdt.

Ifølge direktørens sagsanlæg afhørte myndighederne hende 'i forklædning af at udføre en rutinemæssig toldundersøgelse'. De skal have udnyttet situationen til at 'tvinge hende til at levere beviser og oplysninger'.

Meng Wanzhou er datter af Huaweis grundlægger, Ren Zhengfei. Hun er sigtet for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran.

For to dage siden, 1. marts, tog Canada skridt til at udvise hende til USA.

»I dag har embedsfolk i justitsministeriet i Canada udstedt en tilladelse til at påbegynde en udvisningsproces i sagen mod Meng Wanzhou«, lød det i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun ventes at blive ført i retten i Vancouver onsdag i næste uge.

Hvis en dommer siger god for hendes udvisning, så vil kun en indgriben fra Canadas justitsminister forhindre hende i at blive udvist til USA.

Kina raser over Wanzhous anholdelse og har truet Canada med bål og brand, hvis det sender hende til USA.

Den kinesiske ambassade i Canada udtrykte fredag sin foragt for beslutningen om at gå videre med sagen om udvisning.

»Det er politisk forfølgelse af et kinesisk hightech-selskab, lød det.

Meng Wanzhou er ikke fængslet, men bevæger sig rundt i Vancouver med en fodlænke, efter der er betalt en kaution.

ritzau