Europe Talks: Belgiske Krista vil ikke gentage Brexit-afstemning: »Når det kommer til sådan et emne, er demokratiet altså overvurderet«

Hvis du deltager i Europe Talks, støder du måske ind i et menneske som belgiske Krista D’Haeseleer. Læs her, hvad hun mener om EU og europæisk politik.

Krista D’Haeseleer, 47, er uddannet jurist og single uden børn.

Lad os begynde med det aktuelle, Brexit. Synes du, at Belgien skal have en folkeafstemning om sit forhold til EU som den, Storbritannien har haft?

»Når jeg ser, hvad der sker i Storbritannien, er mit svar nej. Jeg er stærk tilhænger af demokrati, og alle skal have ret til at have deres mening, men – og det her lyder nok lidt hårdt – når det kommer til sådan et emne, er demokratiet altså overvurderet. Åh, det lyder forfærdeligt, men de fleste aner ikke, hvad EU er. De tror bare, at de slipper billigere i skat, hvis de træder ud. Men de ser ikke det store billede, som det ser ud fra et lille land som Belgien, der har været truet på sin eksistens. Alene ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er svaret nej«.

Hvad er det vigtigste emne på den europæiske dagsorden?

»Migration, selvfølgelig«.

Har vi for mange flygtninge og migranter i EU?

»Nej, det har vi ikke, for jeg ser verden som et hele. Det kan selvfølgelig give problemer, men man skal altid spørge sig selv: Hvorfor flygter folk? Vi gjorde det selv under Anden Verdenskrig. Vi flygtede til USA, vi flygtede til Afrika. Så før man dømmer, skal man tænke på, hvad man selv vil gøre i samme situation. Terrorismen komplicerer det hele, for det skræmmer folk«.

Klimaet

Det andet store emne på dagsordenen er klima. Er du tilhænger af at hæve prisen på kød og energi for at hjælpe klimaet?

»Så det bliver dyrere? Nej, for så er det kun eliten, der har råd. Det går jeg ikke ind for. Og spørgsmålet er også, om det hjælper. Tag cigaretter. Prisen er blevet tidoblet over de seneste 30 år, men folk ryger stadig. Så det er ikke nok at hæve prisen alene, der skal noget meget mere radikalt til. Her i vinter har det ikke været koldt i Belgien, og folk synes bare, at det er dejligt. Men det er bare begyndelsen«.

»Det fantastiske er at se de unge gå på gaden. Det er dem, der kommer til at betale prisen. Ikke mig. Jeg kan bare nyde, at det er blevet varmere«.

Føler du dig egentlig mest som flamlænder, belgier eller europæer?

»Jeg er belgier. Jeg er født i Flandern, min mor er flamsk, men jeg er belgier. Jeg føler mig som belgier, og jeg bor i Bruxelles. Men min familie bryder sig ikke om at komme herind. De synes, det er den store stygge by«.

Hvad betyder det for dig at være en del af EU? Du har været medlem af EF, EU hele dit liv?